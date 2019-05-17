Генеральная репетиция ЕГЭ прошла в Бердске

15 мая в трех образовательных учреждениях города прошел пробный экзамен, в котором приняли участие одиннадцатиклассники из школ № 2, №10 и №13. На апробации ЕГЭ-2019 была протестирована новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов. — Нам, специалистам, пробный экзамен позволил опробовать работу на новом оборудовании, а выпускники смогли окунуться в атмосферу экзамена, что тоже немаловажно, — сообщила «Свидетелю» главный специалист центра развития образования Валентина Якунина. Генеральный прогон прошел в штатном режиме, но это была лишь репетиция, максимально приближенная к условиям экзамена. Все по-настоящему начнется уже 27 мая. В этот день бердские выпускники будут сдавать экзамен по географии и литературе. Фото автора
15 мая в трех образовательных учреждениях города прошел пробный экзамен, в котором приняли участие одиннадцатиклассники из школ № 2, №10 и №13.
На апробации ЕГЭ-2019 была протестирована новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов.
— Нам, специалистам, пробный экзамен позволил опробовать работу на новом оборудовании, а выпускники смогли окунуться в атмосферу экзамена, что тоже немаловажно, — сообщила «Свидетелю» главный специалист центра развития образования Валентина Якунина.
Генеральный прогон прошел в штатном режиме, но это была лишь репетиция, максимально приближенная к условиям экзамена.
Все по-настоящему начнется уже 27 мая. В этот день бердские выпускники будут сдавать экзамен по географии и литературе.
Фото автора