Самые надежные даты для посадки томатов в открытый грунт в мае 2021 по лунному календарю
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Самые надежные даты для посадки томатов в открытый грунт в мае 2021 по лунному календарю

8:20:075/9/2021Фото: pxhere
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Лучшим временем по лунному календарю является период растущей луны, который в мае выпадает на 12-25 мая 2021 года.

помидоры
Подходит самое удачное время для высадки рассады томатов в теплицы и грунт

Приступать к высадке рассады помидоров можно приступать, когда температура почвы прогрелась минимум до +10 градусов, а температура воздуха держится около +18 градусов.

Перед началом высаживания рассаду в течение нескольких дней можно начинать закалять, за пару дней оставить ее в теплице или на улице круглосуточно, чтобы она начинала привыкать к новым погодным условиям.

К тому моменту, когда вы начнете высаживать рассаду, она должна иметь темно зеленые листья, иметь крепкий стебель и начинающие зацветать соцветия. В этом случает урожай будет хорошим.

Перед высадкой лунки хорошо проливаются теплой водой, как и сама рассада - за час до высадки. Это делается для более благополучного пересаживания кома земли с корневой системой.

Лучшим временем по лунному календарю является период растущей луны, который в мае выпадает на 12-25 мая 2021 года.

Самые  благоприятные дни для пересадки томатов в теплицу и грунт станут: 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 мая.

Неблагоприятные дни - 11 и 12 мая.

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