Продукты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов: что нужно кушать переболевшим коронавирусом
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Продукты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов: что нужно кушать переболевшим коронавирусом

1:00:205/10/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Тромбоз, в свою очередь, может привести к смерти, что делает такое состояние очень опасным.

Обычная чистая вода должна поступать в организм в достаточном количестве в течение дня, если этого не происходит, то человек испытывает обезвоживание, что может сгущать кровь

Одно из опасных осложнения тяжелой формы коронавируса - образование тромбов, которое возникает из-за повышения свертываемости крови у пациента. Тромбоз, в свою очередь, может привести к смерти, что делает такое состояние очень опасным. О том, какие продукты разжижают кровь и могу препятствовать тромбозу - в нашем материале.

Тромбы - это сформированные в сосудах и артериях сгустки крови, которые мешают нормальному кровотоку и могут приводить к ряду заболеваний, например, инсульту или инфаркту миокарда. Во время коронавируса, согласно исследованию ученых из Швеции, у больного активизируется иммунитет, который повышает свертываемость крови. В организме запускается система комплемента, которая помогает бороться с вирусами и инфекциям, однако если вирус слишком сильный и у пациента тяжелая стадия болезни, то, вместо очищения, белки в плазме крови начинают воздействовать на клетки и повреждать их. Ключевую роль в запуске такого механизма играет белок лектин - его уровень у повышен у тех, у кого образовался тромбоз.

После перенесенного коронавируса необходимо в течении шести месяцев сдать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), которое показывает уровень свертываемости крови. При повышенном значении необходимо обратиться ко врачу, чтобы он назначил лекарства, разжижающие кровь. В целях дополнительной поддержки организма следует сбалансированно питаться, а также добавить в рацион продукты и напитки, которые помогут снизить риск возникновения тромбов и разжижать кровь.

К ним относятся:
вода. Обычная чистая вода должна поступать в организм в достаточном количестве в течение дня, если этого не происходит, то человек испытывает обезвоживание, что может сгущать кровь. Причем у кофе или обычного черного чая таких свойств нет;
зеленый чай. Этот напиток также способен препятствовать образованию тромбов. Дело в том, что в его составе есть вещество рутин, который мешает тромбоцитам склеиваться между собой;
имбирь. Он в целом положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляет ее. Кроме этого, в его составе также есть вещества, которые не дают тромбоцитам склеиваться, уменьшают вязкость крови, тем самым разжижая ее. Еще одно полезное свойство продукта - он снижает уровень холестерина за счет содержания жирных кислот;
чеснок. Помимо того, что он повышает иммунитет и сопротивляемость вирусам, он способен снижать вязкость крови. В день достаточно съедать пару зубчиков;
печень трески. При регулярном употреблении этого продукта кровь станет более текучей, а вещество гепарин в ее составе добывается для создания лекарств, которые вводят в организм человека для разжижения крови;
жирная рыба. В ней много Омега-3 жирных кислот, которые нормализуют течение крови по венам, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень гомоцистеина, который может привести к образованию тромбов;
вишня. Ягода полезна как в сыром виде, так и в замороженном. В ее составе есть кумарины, которые способны делать кровь более жидкой;
помидоры. В них содержится большое количество витамина С, а также салицилаты, которые препятствуют склейке тромбоцитов в крови;
голубика. Если добавить в рацион эту ягоду, то она, за счет высокого содержания витаминов С и А, может снизить риск развития тромбов. Такими же свойствами обладает и черника;
специи - кайенский перец, куркума, корица. В перце много салицилатов, которые препятствуют образованию тромбов, в корице содержится кумарин, который разжижает кровь, а куркума хорошо снижает уровень холестерина в крови.

Важно понимать, что при чрезмерном употреблении любого продукта из списка, могут возникнуть побочные реакции и неприятные симптомы. Также превышение суточной нормы витаминов и других веществ может навредить вашему организму.

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