День Святой Троицы (Пятидесятница)-2021: точная дата, обряды и запреты

На протяжении 40 дней с момента воскрешения Иисус жил среди людей и своих учеников, являясь им по одному или всем вместе. Последнее его явление произошло на горе Елеон, что неподалеку от Вифании. Он благословил своих учеников на дальнейшее просвещение народа о Боге, рассказал им о втором пришествии и обещал помощь. Также Иисус сказал, что на землю сойдет Святой Дух, который будет оберегать их и помогать им во всех богоугодных делах. После чего Иисус вознесся на небеса. Это событие отмечается праздником Вознесения Господня. Спустя еще 10 дней- на пятидесятый день от Пасхи на землю спустился Святой дух, как и было обещано ученикам апостолам.
Этот праздник и называется Троицей - люди познали единство Бога, как Отца, Сына и Святого Духа. В народе день называется Духов день, а в православном календаре - Пятидесятницей.
В 2021 году праздник выпадает на 20 июня.
С того дня апостолы разбрелись во все концы мира, неся свои знания о христианстве и обращая язычников а христианскую веру. Православная церковь также считает этот праздник своим днем рождения.
Традиции празднования
В храмах идут всенощные бдения. Священники надевают зеленые одежды, храмы красиво украшаются зелеными ветвями деревьев. На утро читаются отрывки их Евангелия от Иоанна и служится праздничная литургия.
Накануне готовятся вкусные блюда для празднования. Поста нет, поэтому есть можно любые продукты. Обязательно печется хлеб в этот день.
На третий день после Троицы освящается вода в храмах.
Запреты на Троицу
Запрещено ругаться и ссориться, обижаться.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Не разрешалось в Троицу купаться в водоемах.
Не играли свадьбы в день Троицы - браки будут несчастливыми, но сватовство будет благоприятным.