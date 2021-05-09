День Святой Троицы (Пятидесятница)-2021: точная дата, обряды и запреты
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День Святой Троицы (Пятидесятница)-2021: точная дата, обряды и запреты

7:20:525/9/2021Фото: Православная Жизнь
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С того дня апостолы разбрелись во все концы мира, неся свои знания о христианстве и обращая язычников а христианскую веру. Православная церковь также считает этот праздник своим днем рождения.

икона
На Пятидесятницу произошло сошествие Святого Духа на землю

На протяжении 40 дней с момента воскрешения Иисус жил среди людей и своих учеников, являясь им по одному или всем вместе. Последнее его явление произошло на горе Елеон, что неподалеку от Вифании. Он благословил своих учеников на дальнейшее просвещение народа о Боге, рассказал им о втором пришествии и обещал помощь. Также Иисус сказал, что на землю сойдет Святой Дух, который будет оберегать их и помогать им во всех богоугодных делах. После чего Иисус вознесся на небеса. Это событие отмечается праздником Вознесения Господня. Спустя еще 10 дней- на пятидесятый день от Пасхи на землю спустился Святой дух, как и было обещано ученикам апостолам.

Этот праздник и называется Троицей - люди познали единство Бога, как Отца, Сына и Святого Духа. В народе день называется Духов день, а в православном календаре - Пятидесятницей.

В 2021 году праздник выпадает на 20 июня.

С того дня апостолы разбрелись во все концы мира, неся свои знания о христианстве и обращая язычников а христианскую веру. Православная церковь также считает этот праздник своим днем рождения.

Традиции празднования

В храмах идут всенощные бдения. Священники надевают зеленые одежды, храмы красиво украшаются зелеными ветвями деревьев. На утро читаются отрывки их Евангелия от Иоанна и служится праздничная литургия.

Накануне готовятся вкусные блюда для празднования. Поста нет, поэтому есть можно любые продукты. Обязательно печется хлеб в этот день.

На третий день после Троицы освящается вода в храмах.

Запреты на Троицу

Запрещено ругаться и ссориться, обижаться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не разрешалось в Троицу купаться в водоемах.

Не играли свадьбы в день Троицы - браки будут несчастливыми, но сватовство будет благоприятным.

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