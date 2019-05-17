В 2020 году в микрорайоне «Южный» появится бердский Арбат
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В 2020 году в микрорайоне «Южный» появится бердский Арбат

6:08:045/17/2019
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Замглавы Бердска представил прессе план развития и благоустройства территории, где завтра, 18 мая, в 10 часов состоится митинг на аналогичную тему.

Речь идёт, сказал, представляя местных СМИ «проектное предложение по благоустройству и застройке фрагмента микрорайона «Южный»», замглавы города Владимир Захаров, о пока не внесённой в генплан территории «южного направления».

Подробности читатели «Свидетеля» могут узнать из нашей онлайн-трансляции, которую вёл сайт svidetel24.info ВКонтакте.

Если вкратце, то на данной территории кроме школы и детского садика, которые уже находятся в стадии воплощения, появятся ясли-сад и несколько домов малоэтажной постройки для молодых учителей и воспитателей строящихся детских учреждений.

«Фишкой» из представленного Захаровым проекта, по его мнению, является то, что на данном «фрагменте» микрорайона «Южный» есть предложение построить местный Арбат. Пешеходная зона шириной 30 метров пройдёт через всю его территорию, отсекая школу и детсад от яслей и малоэтажных домов для молодых специалистов. Вдоль Арбата разработчики проекта планируют высадить ленточный бор.

— Это уникальное предложение, — рассказывает Владимир Николаевич. — Здесь можно устраивать соревнования по бегу, можно обеспечить катания на роликах, досках и велосипедах, а зимой здесь можно сделать нормальную лыжную трассу.

Вдоль бердского Арбата, по предложению разработчиков, предполагается разбить три зоны отдыха.

На одной из них можно организовать игровые площадки и аттракционы для детворы, две других, по предположению Захарова, можно отдать любителям чтения книг и тихих игр, а также — желающим оздоровиться занятиями спортом.

— Для кого-то парк — это зона активного отдыха — с аттракционами, каруселями, где можно потратить какие-то деньги и получить какое-то удовольствие, — объясняет прессе Захаров. — Для кого-то парк — это зона тихого отдыха, где можно присесть, поесть мороженое, сыграть в шахматы, посидеть в зелени и почитать книги. И третье — зона для желающих заняться спортом.

На вопрос сайта svidetel24.info, насколько данные предложения стыкуются с чаяниями участников завтрашнего митинга-протеста жителей «Южного» «против нарушений администрацией Бердска проекта планировки микрорайона, выполненного в 2008 году» и в частности, «против строительства многоэтажных домов в микрорайоне» <…> «с целью формирования участка для устройства парка «Южный»», замглавы ответил, что организаторы протестного мероприятия администрацию туда не приглашали.

— У нас есть реальное предложение по благоустройству данной территории, — констатирует замглавы. Сейчас на месте данной территории — пустырь, воплощение всего задуманного зависит от своевременного финансового обеспечения. Ждать пока вырастут деревья, устроители парка «по Захарову» не желают. «За» него, по заверению присутствовавшего на презентации проекта председателя горсовета Валерия Бадьина, большинство депутатского корпуса.

Проект необходимо «внедрить» в новый генплан города в кратчайшие сроки. И, к слову, как подчеркнул Захаров в ответ на вопрос «Свидетеля», ни о каком строительстве многоэтажных домов в микрорайоне «Южный» в представленном проекте благоустройства речи нет.

По словам председателя горсовета Валерия Бадьина, как ему известно, на завтрашнем митинге «южан» будут присутствовать несколько депутатов городского Совета. В частности, депутат Голубев — точно.

Напомним, как сообщал «Свидетель», митинг на «Южном» состоится 18 мая в 10.00 на пустыре на пересечении улиц Рогачёва и Сорокина. Какие аргументы приведут «протестанты», смотрите в завтрашней онлайн-трансляции в нашей группе ВК.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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