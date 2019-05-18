Горит квартира в микрорайоне Белокаменный в Бердске

Пожар начался на балконе второго этажа на улице Гранитной, 7а. На место происшествия выехали три пожарных экипажа. Предположительно, причиной возгорания стали вещи, хранящиеся на балконе. По предварительным данным, в квартире на момент пожара никого не было.
Пожар начался на балконе второго этажа на улице Гранитной, 7а.
На место происшествия выехали три пожарных экипажа. Предположительно, причиной возгорания стали вещи, хранящиеся на балконе. По предварительным данным, в квартире на момент пожара никого не было.
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Источник: svidetel24.info