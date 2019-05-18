Более 10 тысяч человек присутствовали онлайн на протестном митинге в Бердске
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Более 10 тысяч человек присутствовали онлайн на протестном митинге в Бердске

1:30:455/18/2019
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Митинг, организованный общественниками, прошёл состоялся сегодня, 18 мая, в 10 часов утра.

По подсчётам «Свидетеля», на пустыре «Южного», расположенном неподалёку от строящихся школы и детского сада, к 10 утра собрались не более трёх сотен неравнодушные жителей близлежащих микрорайонов и собственно «южан». С учётом наблюдателей почти часовой онлайн-трансляции в Интернете нашего издания, их было, по меньшей мере, десять тысяч человек.

О целях мероприятия пришедшим на митинг офлайн красноречиво сообщали принесённые участниками плакаты: «Больше деревьев, больше воздуха», «У детей забрали парк», «Строят 9 этажей, вместо частных домов»…

Перед собравшимися выступили, как «свой» депутат Владимир Голубев, так и другие депутаты горсовета.

Депутат Елена Белова рассказала собравшимся очевидные вещи о том, что и без предполагаемой застройки «Южного» в городе осталось мало парковых зон, и призывала не сдаваться. Стоит только отдать участок застройщику, и он может «забыть» о любых обещаниях, построив на нём то, что считает нужным.

Не обошелся митинг «южан» и без маленькой провокации. Один из выступающих провозгласил, мол, зачем городить здесь парк, если в парках обычно собираются наркоманы? Участники митинга единодушно его осудили, и человек быстренько растворился в толпе. Вмешательства полиции, которая зорко наблюдала за происходящим, не потребовалось.

Когда пришедшим на митинг было предложено проголосовать за парк, все подняли под две руки, и начали скандировать «За парк!»

Сказал своё слово собравшимся и приехавший на митинг и.о. мэра Бердска Владимир Захаров. Он попросил прощения за то, что этот район города находится в столь неудобном для проживания состоянии. В том числе из-за развернувшегося здесь строительства.

Владимир Николаевич рассказал о дальнейших перспективах развития этого уголка города, о том, что на благоустройство дорог, которые предстоит сделать уже в этом году, администрацией области выделены «огромные» деньги. Апофеозом речи Захарова стали слова, обращённые к участникам протестного мероприятия о том, что парковой зоне в микрорайоне «Южный» БЫТЬ, и ни о каком строительстве многоэтажек не может быть и речи.

В 2020 году в микрорайоне «Южный» появится бердский Арбат

Тем не менее, всё время прохождения митинга, общественники собирали подписи под обращением к президенту, лейтмотивом которогостало, что «в данное время администрация города Бердска нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду». Также в депеше президенту сказано: «Наши обращения на публичных слушаниях по проекту генерального плана города Бердска, прошедшие 11 марта, администрацией были отклонены».

К слову, выступавший на митинге Захаров пригласил общественников прийти к нему в понедельник. Администрация готова учесть все пожелания митингующих. Работы по реконструкции «Южного» и генеральные планы до 2040 года продолжаются.

Екатерина Шрейбер, Сергей Болдырев

Источник: svidetel24.info

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