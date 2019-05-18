Сегодня в Бердске можно будет наблюдать Голубую Луну
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Сегодня в Бердске можно будет наблюдать Голубую Луну

7:14:365/18/2019
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В ночь с субботы на воскресенье Луна достигнет фазы полнолуния около четырёх утра по местному времени.

Это необычное полнолуние принято называть «Голубой Луной». Как сообщает приложение Star Walk 2, в следующий раз захватывающее зрелище произойдёт только через два года.

Несмотря на своё название, Голубая Луна не имеет ничего общего с голубым цветом. На небе Луна будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года. Такое название связано с английским фразеологизмом «Once in a Blue Moon», который обозначает явление, которое происходит очень редко.

На данный момент существует два определения Голубой Луны – традиционное (сезонное) и современное (месячное). Большинству из нас знаком современный термин Голубой Луны. Так называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц.

В традиционном варианте Голубой Луной называют полнолуние, которое является третьим по счёту в астрономическом сезоне с четырьмя полнолуниями. Такое явление происходит крайне редко (раз в 2-3 года), поскольку в каждом сезоне, как правило, всего три месяца и три полнолуния.

Именно такое сезонное полнолуние и произойдёт 18 мая. В последний раз Голубая Луна появлялась 21 мая в 2016 году. До 22 августа 2021 года у нас не будет больше шанса увидеть это явление, а месячная Голубая Луна появится только 31 октября 2020 года.

Майское полнолуние также известно как Цветочное полнолуние. Такое название связано с бурным расцветом цветов и тёплой весенней погодой.

Остаётся надеяться, что к ночи небо над Бердском прояснится.

Павел Шрейбер, фото с сайта vistanews.ru

Источник: svidetel24.info

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