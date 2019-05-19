Серьёзный пожар произошёл сегодня на улице Пушкина
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Серьёзный пожар произошёл сегодня на улице Пушкина

6:02:365/19/2019
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Полыхнул капитальный двухэтажный кирпичный дом под номером 10. На место происшествия были стянуты все оперативные службы Бердска.

На 17 часов дом продолжает гореть. Брандмейстеры тушат крышу и чердачные помещения домовладения, которые полностью выгорели. Пожарные машины поочерёдно курсируют к близлежащим пожарным колодцам для дозаправки ёмкостей автоцистерн.

По мнению Ксении, проживающей в доме на Пушкина, 10, пожар начался от бани соседнего дома №8-а и в считанные минуты перекинулся на их дом, в котором кроме жилых апартаментов размещены ритуальное агентство «Ангел» на первом этаже и частный детский сад на втором.

— Пушкина, 10 – это наш дом. У соседей загорелась баня, — рассказывает бердчанка. – Баня у них стоит очень близко к нашему дому. Я не знаю, по нормам это или нет, но, я считаю, что всё что происходит, — именно из-за них.

Ксения не представляет даже, что теперь им делать после такого. По её словам в загоревшемся доме находились её мать и брат.

— Они здесь на улице, всё хорошо, все живы, никто не пострадал. Сейчас там только пожарные.

Желающим оказать помощь погорельцам сообщаем контактный телефон Ксении: 8-952-901-98-02.

О причинах возгорания позднее сообщат пожарные дознаватели.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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