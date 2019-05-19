Серьёзный пожар произошёл сегодня на улице Пушкина

Полыхнул капитальный двухэтажный кирпичный дом под номером 10. На место происшествия были стянуты все оперативные службы Бердска. На 17 часов дом продолжает гореть. Брандмейстеры тушат крышу и чердачные помещения домовладения, которые полностью выгорели. Пожарные машины поочерёдно курсируют к близлежащим пожарным колодцам для дозаправки ёмкостей автоцистерн. По мнению Ксении, проживающей в доме на Пушкина, 10, пожар начался от бани соседнего дома №8-а и в считанные минуты перекинулся на их дом, в котором кроме жилых апартаментов размещены ритуальное агентство «Ангел» на первом этаже и частный детский сад на втором. — Пушкина, 10 – это наш дом. У соседей загорелась баня, — рассказывает бердчанка. – Баня у них стоит очень близко к нашему дому. Я не знаю, по нормам это или нет, но, я считаю, что всё что происходит, — именно из-за них. Ксения не представляет даже, что теперь им делать после такого. По её словам в загоревшемся доме находились её мать и брат. — Они здесь на улице, всё хорошо, все живы, никто не пострадал. Сейчас там только пожарные. Желающим оказать помощь погорельцам сообщаем контактный телефон Ксении: 8-952-901-98-02. О причинах возгорания позднее сообщат пожарные дознаватели.
Полыхнул капитальный двухэтажный кирпичный дом под номером 10. На место происшествия были стянуты все оперативные службы Бердска.
На 17 часов дом продолжает гореть. Брандмейстеры тушат крышу и чердачные помещения домовладения, которые полностью выгорели. Пожарные машины поочерёдно курсируют к близлежащим пожарным колодцам для дозаправки ёмкостей автоцистерн.
По мнению Ксении, проживающей в доме на Пушкина, 10, пожар начался от бани соседнего дома №8-а и в считанные минуты перекинулся на их дом, в котором кроме жилых апартаментов размещены ритуальное агентство «Ангел» на первом этаже и частный детский сад на втором.
— Пушкина, 10 – это наш дом. У соседей загорелась баня, — рассказывает бердчанка. – Баня у них стоит очень близко к нашему дому. Я не знаю, по нормам это или нет, но, я считаю, что всё что происходит, — именно из-за них.
Ксения не представляет даже, что теперь им делать после такого. По её словам в загоревшемся доме находились её мать и брат.
— Они здесь на улице, всё хорошо, все живы, никто не пострадал. Сейчас там только пожарные.
Желающим оказать помощь погорельцам сообщаем контактный телефон Ксении: 8-952-901-98-02.
О причинах возгорания позднее сообщат пожарные дознаватели.
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