В Бердске сгорел деревянный дом на трёх хозяев на улице Лизы Чайкиной
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректVIP-зал Шереметьево от 26 700 р.Скрыть объявлениеЗарабатывай оставаясь дома!Скрыть объявлениеАренда самолетов и вертолетовСкрыть объявление«Большая Дмитровка IX» - сайт объекта!Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

В Бердске сгорел деревянный дом на трёх хозяев на улице Лизы Чайкиной

7:54:255/19/2019
0

<div></div>

Пожар произошёл сразу после того, как брандмейстеры окончили тушить дом на улице Пушкина, 10.

Как пояснили сайту svidetel24.info местные жители с улицы Лизы Чайкиной, в сгоревшем практически дотла одноэтажном деревянном здании проживали три семьи.

— Пожар начался в бане и перекинулся на дом, — прокомментировал сайту svidetel24.info находящийся на месте происшествия начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. – Пострадавших нет.

Ситуацию по обоим пожарам усугубил сильный северный ветер. Оба загоревшихся дома, что на Пушкина, что на Лизы Чайкиной, находились с подветренной стороны, отмечают наблюдатели.

К слову, на пожаре на улице Пушкина ближе к завершению работы брандмейстеров частично обрушилась крыша домостроения. Полностью выгорел чердак дома. До детского садика и ритуального агентства огонь не добрался.

Дознаватели пожарной охраны разбираются с причинами двух сегодняшних пожаров в Бердске.

Фото и видео автора, а также участников группы АвтоБердск ВКонтакте

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
falseДоступно каждому!Доступно каждому!Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Прозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиПрозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиПрозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиБольше на lkdu.ruЯндекс.ДиректФинансовые услуги оказывает: ООО "Ломбард "Драгоценности Урала";Скрыть объявление

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы