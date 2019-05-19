В Бердске сгорел деревянный дом на трёх хозяев на улице Лизы Чайкиной

Пожар произошёл сразу после того, как брандмейстеры окончили тушить дом на улице Пушкина, 10. Как пояснили сайту svidetel24.info местные жители с улицы Лизы Чайкиной, в сгоревшем практически дотла одноэтажном деревянном здании проживали три семьи. — Пожар начался в бане и перекинулся на дом, — прокомментировал сайту svidetel24.info находящийся на месте происшествия начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. – Пострадавших нет. Ситуацию по обоим пожарам усугубил сильный северный ветер. Оба загоревшихся дома, что на Пушкина, что на Лизы Чайкиной, находились с подветренной стороны, отмечают наблюдатели. К слову, на пожаре на улице Пушкина ближе к завершению работы брандмейстеров частично обрушилась крыша домостроения. Полностью выгорел чердак дома. До детского садика и ритуального агентства огонь не добрался. Дознаватели пожарной охраны разбираются с причинами двух сегодняшних пожаров в Бердске.
Пожар произошёл сразу после того, как брандмейстеры окончили тушить дом на улице Пушкина, 10.
Как пояснили сайту svidetel24.info местные жители с улицы Лизы Чайкиной, в сгоревшем практически дотла одноэтажном деревянном здании проживали три семьи.
— Пожар начался в бане и перекинулся на дом, — прокомментировал сайту svidetel24.info находящийся на месте происшествия начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. – Пострадавших нет.
Ситуацию по обоим пожарам усугубил сильный северный ветер. Оба загоревшихся дома, что на Пушкина, что на Лизы Чайкиной, находились с подветренной стороны, отмечают наблюдатели.
К слову, на пожаре на улице Пушкина ближе к завершению работы брандмейстеров частично обрушилась крыша домостроения. Полностью выгорел чердак дома. До детского садика и ритуального агентства огонь не добрался.
Дознаватели пожарной охраны разбираются с причинами двух сегодняшних пожаров в Бердске.
Фото и видео автора, а также участников группы АвтоБердск ВКонтакте