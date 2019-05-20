Золотую медаль бердским отличникам гарантирует высокий балл по ЕГЭ

В этом году на высшую школьную награду претендуют 52 выпускника. С 2019 года порядок вручения выпускникам средних общеобразовательных учебных заведений золотых медалей за успехи в учебе существенно изменился. Выпускник должен быть не только круглым отличником, но и подтвердить свои знания высокими балами на ЕГЭ. Только набрав не менее 70 баллов по русскому языку и математике, ученик становится золотым медалистом, в противном случае он получит обычный аттестат о среднем образовании. 694 человека в этом году сдадут ЕГЭ в Бердске Фото из архива редакции
В этом году на высшую школьную награду претендуют 52 выпускника.
С 2019 года порядок вручения выпускникам средних общеобразовательных учебных заведений золотых медалей за успехи в учебе существенно изменился. Выпускник должен быть не только круглым отличником, но и подтвердить свои знания высокими балами на ЕГЭ.
Только набрав не менее 70 баллов по русскому языку и математике, ученик становится золотым медалистом, в противном случае он получит обычный аттестат о среднем образовании.
694 человека в этом году сдадут ЕГЭ в Бердске
Фото из архива редакции