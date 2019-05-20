Энергией зарядили людей на втором волонтерском слёте в Бердске

Около 200 добровольцев, собравшихся на мероприятие, подвели итоги работы, озвучили несколько конструктивных проектов и всего за пару часов успели переделать целый ворох добрых дел. Фестиваль начался с мастер-классов, которые в этот раз прошли не только в фойе ДК «Родина», но и на площади возле очага культуры. Возле фонтана волонтеры бердского электромеханического колледжа в игровой форме ознакомили горожан с деятельностью своего учебного заведения. Все желающие под руководством студентов колледжа смогли сконструировать машину, «выработать» энергию и вместе с командой волонтеров «Движение» потанцевать от души. Кроме этого всех желающих научили собирать-разбирать автомат, вырезать из бумаги символ мира – белого голубя, а волонтеры из отряда юных инспекторов дорожного движения помогли детям смастерить фликеры в виде пингвинов и бантиков. От новых светоотражателей школьники остались в полнейшем восторге, ведь «съемный фликер можно прикрепить к футболкам, платьицам, шортам, пальто и круглый год «светиться» в темноте». После мастер-классов состоялась торжественная часть, на которой трем волонтерам была вручена премия «Серебряный клевер». После власти города выслушали предложения доброхотов о том, как сделать Бердск чище, как еще эффективнее помогать людям. В частности «зелёные» подняли проблему раздельного сбора мусора. По их мнению, дело не сдвинется с мертвой точки, если мы будем бездействовать и лишь ждать изменений свыше. Чтобы приучить людей сортировать отходы, волонтеры предложили дважды в месяц отправлять по улицам города экомобиль для сбора пластикового мусора. Кроме того, поступило предложение открыть площадку для сбора вещей для нуждающихся жителей Бердска на базе молодежного центра «Сто друзей».
Около 200 добровольцев, собравшихся на мероприятие, подвели итоги работы, озвучили несколько конструктивных проектов и всего за пару часов успели переделать целый ворох добрых дел.
Фестиваль начался с мастер-классов, которые в этот раз прошли не только в фойе ДК «Родина», но и на площади возле очага культуры.
Возле фонтана волонтеры бердского электромеханического колледжа в игровой форме ознакомили горожан с деятельностью своего учебного заведения. Все желающие под руководством студентов колледжа смогли сконструировать машину, «выработать» энергию и вместе с командой волонтеров «Движение» потанцевать от души.
Кроме этого всех желающих научили собирать-разбирать автомат, вырезать из бумаги символ мира – белого голубя, а волонтеры из отряда юных инспекторов дорожного движения помогли детям смастерить фликеры в виде пингвинов и бантиков.
От новых светоотражателей школьники остались в полнейшем восторге, ведь «съемный фликер можно прикрепить к футболкам, платьицам, шортам, пальто и круглый год «светиться» в темноте».
После мастер-классов состоялась торжественная часть, на которой трем волонтерам была вручена премия «Серебряный клевер». После власти города выслушали предложения доброхотов о том, как сделать Бердск чище, как еще эффективнее помогать людям.
В частности «зелёные» подняли проблему раздельного сбора мусора. По их мнению, дело не сдвинется с мертвой точки, если мы будем бездействовать и лишь ждать изменений свыше. Чтобы приучить людей сортировать отходы, волонтеры предложили дважды в месяц отправлять по улицам города экомобиль для сбора пластикового мусора.
Кроме того, поступило предложение открыть площадку для сбора вещей для нуждающихся жителей Бердска на базе молодежного центра «Сто друзей».