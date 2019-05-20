Энергией зарядили людей на втором волонтерском слёте в Бердске
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Энергией зарядили людей на втором волонтерском слёте в Бердске

5:12:425/20/2019
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Около 200 добровольцев, собравшихся на мероприятие, подвели итоги работы, озвучили несколько конструктивных проектов и всего за пару часов успели переделать целый ворох добрых дел.

Фестиваль начался с мастер-классов, которые в этот раз прошли не только в фойе ДК «Родина», но и на площади возле очага культуры.

Возле фонтана волонтеры бердского электромеханического колледжа в игровой форме ознакомили горожан с деятельностью своего учебного заведения. Все желающие под руководством студентов колледжа смогли сконструировать машину, «выработать» энергию и вместе с командой волонтеров «Движение» потанцевать от души.

Кроме этого всех желающих научили собирать-разбирать автомат, вырезать из бумаги символ мира – белого голубя, а волонтеры из отряда юных инспекторов дорожного движения помогли детям смастерить фликеры в виде пингвинов и бантиков.

От новых светоотражателей школьники остались в полнейшем восторге, ведь «съемный фликер можно прикрепить к футболкам, платьицам, шортам, пальто и круглый год «светиться» в темноте».

После мастер-классов состоялась торжественная часть, на которой трем волонтерам была вручена премия «Серебряный клевер». После власти города выслушали предложения доброхотов о том, как сделать Бердск чище, как еще эффективнее помогать людям.

В частности «зелёные» подняли проблему раздельного сбора мусора. По их мнению, дело не сдвинется с мертвой точки, если мы будем бездействовать и лишь ждать изменений свыше. Чтобы приучить людей сортировать отходы, волонтеры предложили дважды в месяц отправлять по улицам города экомобиль для сбора пластикового мусора.

Кроме того, поступило предложение открыть площадку для сбора вещей для нуждающихся жителей Бердска на базе молодежного центра «Сто друзей».

Источник: svidetel24.info

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