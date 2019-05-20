Приравнять пьяные ДТП к убийству решили депутаты Госдумы

Народные избранники решили исправить слишком «лёгкое» наказание для водителей, совершающих дорожно-транспортные происшествия в нетрезвом состоянии, и приравнять такие к убийству. Умысел в этом случае, подумали парламентарии, очевиден. А ведь в большинстве случаев при ДТП с жертвами пьяные водители отделываются условным сроком. Для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Проект закона, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей, был внесён в Госдуму и одобрен профильными министерствами и ведомствами. Под колёсами нетрезвых водителей за пять лет исчезает целый город: ежегодно гибнут 4,5 тысячи людей, в том числе более одной тысячи детей. А 20 тысяч становятся инвалидами. Ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью со срока до 4 лет лишения свободы предлагается увеличить до 3-7 лет. Если в дорожно-транспортном происшествии под управлением пьяного водителя погиб человек, — с 2-7 лет до 5-12 лет лишения свободы. Самое максимальное наказание будет грозить нетрезвому водителю в случае смерти двух или более лиц. В этом случае срок лишения свободы возрастает до 8-15 лет. Одновременно с этим предусматривается ужесточение наказания за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте. Законопроект был принят в первом чтении. Ужесточение наказания не коснётся тех, кто, находясь за рулём, принимал лекарства. Случайно объявить нетрезвым того, кто просто выпил лекарство, не смогут. Судебно-медицинская экспертиза будет детально изучать все обстоятельства дорожного происшествия, в том числе состояние здоровья совершившего ДТП водителя. Помимо этого, человек может самостоятельно пройти медицинскую экспертизу. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Печальная статистика
Народные избранники решили исправить слишком «лёгкое» наказание для водителей, совершающих дорожно-транспортные происшествия в нетрезвом состоянии, и приравнять такие к убийству.
Умысел в этом случае, подумали парламентарии, очевиден. А ведь в большинстве случаев при ДТП с жертвами пьяные водители отделываются условным сроком.
Для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Проект закона, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей, был внесён в Госдуму и одобрен профильными министерствами и ведомствами.
Под колёсами нетрезвых водителей за пять лет исчезает целый город: ежегодно гибнут 4,5 тысячи людей, в том числе более одной тысячи детей. А 20 тысяч становятся инвалидами.
Ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью со срока до 4 лет лишения свободы предлагается увеличить до 3-7 лет. Если в дорожно-транспортном происшествии под управлением пьяного водителя погиб человек, — с 2-7 лет до 5-12 лет лишения свободы.
Самое максимальное наказание будет грозить нетрезвому водителю в случае смерти двух или более лиц. В этом случае срок лишения свободы возрастает до 8-15 лет. Одновременно с этим предусматривается ужесточение наказания за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте.
Законопроект был принят в первом чтении. Ужесточение наказания не коснётся тех, кто, находясь за рулём, принимал лекарства. Случайно объявить нетрезвым того, кто просто выпил лекарство, не смогут. Судебно-медицинская экспертиза будет детально изучать все обстоятельства дорожного происшествия, в том числе состояние здоровья совершившего ДТП водителя. Помимо этого, человек может самостоятельно пройти медицинскую экспертизу.
Александра Бурковская, фото из архива редакции