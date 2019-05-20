Приравнять пьяные ДТП к убийству решили депутаты Госдумы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приравнять пьяные ДТП к убийству решили депутаты Госдумы

7:50:515/20/2019
0

<div></div>

Народные избранники решили исправить слишком «лёгкое» наказание для водителей, совершающих дорожно-транспортные происшествия в нетрезвом состоянии, и приравнять такие к убийству.

Умысел в этом случае, подумали парламентарии, очевиден. А ведь в большинстве случаев при ДТП с жертвами пьяные водители отделываются условным сроком.

Для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Проект закона, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей, был внесён в Госдуму и одобрен профильными министерствами и ведомствами.

Печальная статистика

Под колёсами нетрезвых водителей за пять лет исчезает целый город: ежегодно гибнут 4,5 тысячи людей, в том числе более одной тысячи детей. А 20 тысяч становятся инвалидами.

Ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью со срока до 4 лет лишения свободы предлагается увеличить до 3-7 лет. Если в дорожно-транспортном происшествии под управлением пьяного водителя погиб человек, — с 2-7 лет до 5-12 лет лишения свободы.

Самое максимальное наказание будет грозить нетрезвому водителю в случае смерти двух или более лиц. В этом случае срок лишения свободы возрастает до 8-15 лет. Одновременно с этим предусматривается ужесточение наказания за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте.

Законопроект был принят в первом чтении. Ужесточение наказания не коснётся тех, кто, находясь за рулём, принимал лекарства. Случайно объявить нетрезвым того, кто просто выпил лекарство, не смогут. Судебно-медицинская экспертиза будет детально изучать все обстоятельства дорожного происшествия, в том числе состояние здоровья совершившего ДТП водителя. Помимо этого, человек может самостоятельно пройти медицинскую экспертизу.

Александра Бурковская, фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
falseТест для самых умных людей!Тест для самых умных людей!Новые каверзные и щекотливые вопросы для пытливых умов!Новые каверзные и щекотливые вопросы для пытливых умов!Новые каверзные и щекотливые вопросы для пытливых умов!Больше на mnogotestov.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Яндекс.ДиректВиллы у моря на Карибских островахtradewindsrealty.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы