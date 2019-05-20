Лучшие школьники получили премию мэра Бердска

20 мая по 1 тысяче рублей вручили 55 учащимся, добившимся успехов в учебе, спорте, творчестве. На сцене в этот день чествовали не только ребят, но и их родителей, которые вырастили всесторонне развитых, трудолюбивых детей. К примеру, София Колесникова, которой на сцене вручили Почетную грамоту и денежный приз за отличную учебу, вполне могла бы получить премию и за достижения в спорте. В свое время она занималась художественной гимнастикой, каратэ, танцами, изучала рукопашный бой, а в настоящее время отдала предпочтение боксу. По мнению девушки, этот вид спорта подходит и сильному, и слабому полу. — Бокс развивает человека интеллектуально и физически, — говорит София. — Такой спортсмен всегда сможет постоять за себя, никому не дав в обиду. Однажды в школе у нас с одной девочкой возник конфликт, и она решила меня ударить. Пришлось защищаться. Теперь все сверстники знают: я умею за себя постоять, поэтому все спорные вопросы решают со мной только мирным путем. Помимо бокса, София постоянно участвует в школьных олимпиадах по русскому языку, математике. В этом году она стала призером муниципального этапа по литературе, любит изучать историю древней Руси. — Интерес к знаниям мне с детства привила моя мама Виктория, — говорит ученица. – Когда мне исполнилось два года, мы начали изучать алфавит. Придя в первый класс, я уже умела бегло читать и хорошо писать. Много теплых слов в адрес своих родителей произнесли и другие награжденные. Большинство ребят сказали, что мэровскую тысячу потратят на хорошую книгу: и знания новые получат, и память об этом знаменательном событии на всю жизнь останется. Фото автора
20 мая по 1 тысяче рублей вручили 55 учащимся, добившимся успехов в учебе, спорте, творчестве.
На сцене в этот день чествовали не только ребят, но и их родителей, которые вырастили всесторонне развитых, трудолюбивых детей.
К примеру, София Колесникова, которой на сцене вручили Почетную грамоту и денежный приз за отличную учебу, вполне могла бы получить премию и за достижения в спорте. В свое время она занималась художественной гимнастикой, каратэ, танцами, изучала рукопашный бой, а в настоящее время отдала предпочтение боксу. По мнению девушки, этот вид спорта подходит и сильному, и слабому полу.
— Бокс развивает человека интеллектуально и физически, — говорит София. — Такой спортсмен всегда сможет постоять за себя, никому не дав в обиду. Однажды в школе у нас с одной девочкой возник конфликт, и она решила меня ударить. Пришлось защищаться. Теперь все сверстники знают: я умею за себя постоять, поэтому все спорные вопросы решают со мной только мирным путем.
Помимо бокса, София постоянно участвует в школьных олимпиадах по русскому языку, математике. В этом году она стала призером муниципального этапа по литературе, любит изучать историю древней Руси.
— Интерес к знаниям мне с детства привила моя мама Виктория, — говорит ученица. – Когда мне исполнилось два года, мы начали изучать алфавит. Придя в первый класс, я уже умела бегло читать и хорошо писать.
Много теплых слов в адрес своих родителей произнесли и другие награжденные. Большинство ребят сказали, что мэровскую тысячу потратят на хорошую книгу: и знания новые получат, и память об этом знаменательном событии на всю жизнь останется.
Фото автора