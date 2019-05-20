Пожар случился на бердской фабрике «Шоколадная страна»

В разгар вечернего часа пик через весь город промчались с сиренами три экипажа пожарной службы Бердска. Читатели сайта svidetel24.info спросили: что за переполох? Как пояснили нам в пожарной службе Бердска, которая дислоцируется в Микрорайоне, пожар случился на фабрике «Шоколадная страна», которая расположена на другом конце города — на улице Химзаводской. Горела картонная тара. В кратчайшие сроки брандмейстеры ликвидировали возгорание и вернулись в расположение. Напомним, что за минувшие три дня пожарные Бердска как минимум трижды выезжали на пожары по полной выкладке. В субботу горел матрац на втором этаже в трёхэтажке в микрорайоне Белокаменный, а в субботу – «красный петух» добрался до частных домостроений в центре города. Лишились недвижимости жители частных домов на улице Пушкина и Лизы Чайкиной. К счастью, все эти пожары обошлись без жертв. Полный обзор горячих будней пожарных Бердска за неделю читайте в свежем номере газеты «Свидетель», который появится в продаже уже в предстоящий четверг. Фото автора
В разгар вечернего часа пик через весь город промчались с сиренами три экипажа пожарной службы Бердска.
Читатели сайта svidetel24.info спросили: что за переполох? Как пояснили нам в пожарной службе Бердска, которая дислоцируется в Микрорайоне, пожар случился на фабрике «Шоколадная страна», которая расположена на другом конце города — на улице Химзаводской. Горела картонная тара. В кратчайшие сроки брандмейстеры ликвидировали возгорание и вернулись в расположение.
Напомним, что за минувшие три дня пожарные Бердска как минимум трижды выезжали на пожары по полной выкладке. В субботу горел матрац на втором этаже в трёхэтажке в микрорайоне Белокаменный, а в субботу – «красный петух» добрался до частных домостроений в центре города. Лишились недвижимости жители частных домов на улице Пушкина и Лизы Чайкиной. К счастью, все эти пожары обошлись без жертв.
Полный обзор горячих будней пожарных Бердска за неделю читайте в свежем номере газеты «Свидетель», который появится в продаже уже в предстоящий четверг.
Фото автора