За 200 рублей продали один советский рубль на «Ночи музеев» в Бердске

Средства, собранные на аукционе, будут потрачены на реставрацию картины «Дореволюционный транспорт», художника Ардалиона Кузьмина. С молотка на аукционе ушли более десяти лотов советской эпохи. Особо бойкие торги развернулись за железный рубль с изображением Владимира Ленина, который был выпущен к 100-летию вождя пролетариата. Костя Просвиркин купил монету за 200 российских рублей. Он же приобрел раритетную открытку и исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго» 1955 года выпуска. А вот значки времен СССР – «Старший пионерский вожатый», «Ударник социалистического труда» не вызвали никакого интереса среди участников аукциона, оставшись в фонде музея до лучших времен. Как сообщили «Свидетелю» сотрудники музея, собранные средства будут направлены на подрамник для картины «Дореволюционный транспорт», который стоит 30 тысяч рублей. Поскольку денег было собрано совсем немного, они просят жителей города приобретать в музее открытки с изображением картины Кузьмина. — Старый вокзал Бердска совсем скоро будет разрушен, на его месте воздвигнут новый, современный, — напомнили они. — Купив открытку, вы не только сохраните частичку истории города для своих потомков, но и поможете нам восстановить картину уже ставшую историей родного Бердска. Кроме аукционных торгов в историко-художественном музее дети и подростки приняли участие в акциях, получив за это абонемент на бесплатное посещение музейных выставок; научились набирать тексты на старинной печатной машинке. Под занавес мероприятия взрослые и ребятишки спели песни военных лет. Фото автора
Средства, собранные на аукционе, будут потрачены на реставрацию картины «Дореволюционный транспорт», художника Ардалиона Кузьмина.
С молотка на аукционе ушли более десяти лотов советской эпохи. Особо бойкие торги развернулись за железный рубль с изображением Владимира Ленина, который был выпущен к 100-летию вождя пролетариата.
Костя Просвиркин купил монету за 200 российских рублей. Он же приобрел раритетную открытку и исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго» 1955 года выпуска.
А вот значки времен СССР – «Старший пионерский вожатый», «Ударник социалистического труда» не вызвали никакого интереса среди участников аукциона, оставшись в фонде музея до лучших времен.
Как сообщили «Свидетелю» сотрудники музея, собранные средства будут направлены на подрамник для картины «Дореволюционный транспорт», который стоит 30 тысяч рублей. Поскольку денег было собрано совсем немного, они просят жителей города приобретать в музее открытки с изображением картины Кузьмина.
— Старый вокзал Бердска совсем скоро будет разрушен, на его месте воздвигнут новый, современный, — напомнили они. — Купив открытку, вы не только сохраните частичку истории города для своих потомков, но и поможете нам восстановить картину уже ставшую историей родного Бердска.
Кроме аукционных торгов в историко-художественном музее дети и подростки приняли участие в акциях, получив за это абонемент на бесплатное посещение музейных выставок; научились набирать тексты на старинной печатной машинке. Под занавес мероприятия взрослые и ребятишки спели песни военных лет.
Фото автора