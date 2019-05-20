Бердчанам удалось сфотографировать редкие вымеобразные облака

20 мая небо над Бердском поразило горожан яркими цветами, радугой и редкими облаками. Как сказано в Википедии, вымеобразные облака — облака, основание которых имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми. Фото Ларисы Далберг, Инны Силаевой, Павла Шрейбера и Елены Велижанской
20 мая небо над Бердском поразило горожан яркими цветами, радугой и редкими облаками.
Как сказано в Википедии, вымеобразные облака — облака, основание которых имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.
Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.
Фото Ларисы Далберг, Инны Силаевой, Павла Шрейбера и Елены Велижанской