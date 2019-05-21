Сломал руку начмеду горбольницы 25-летний пациент в Бердске
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Сломал руку начмеду горбольницы 25-летний пациент в Бердске

4:36:155/21/2019
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20 мая утром в администрации ЦГБ произошел вопиющий случай^ 25-летний пациент сломал руку заместителю главного врача по лечебной части Надежде Шахатовой.

В настоящее время она находится на больничном листе и до сих пор не может прийти в себя.

— Что касается моего физического состояния здоровья, то оно удовлетворительное, а моральное просто ужасное, — сообщила «Свидетелю» Надежда Александровна. – По сути дела сегодня в России идет уничтожение медицинских работников как социального слоя. Мне больно не физически, у меня болит душа. Вторые сутки я думаю о том, что произошло, но объяснить, обосновать поведение мужчины, набросившегося на меня, просто не могу.

Человек, пришедший ко мне в кабинет за помощь, изначально был настроен очень агрессивно. Я искренне надеюсь, что он не планировал наносить мне телесные повреждения.Но то, что происходило потом в кабинете за закрытыми дверями…

— Меня спасло только, то, что главный врач городской больницы Юрий Краморов еще не успел уехать на совещание, проходившее в администрации города, — говорит Надежда Александровна. – Услышав мои крики, с другими мужчинами-коллегами он ворвался ко мне в кабинет, чтобы прекратить этот ужас.

В настоящий момент Надежду Шахатову поддерживают коллеги, которые звонят ей из Новосибирска, Академгородка.

— Спасибо. Я буду держаться! — пообещала Надежда Александровна.

По данному ЧП сотрудниками полиции проводится проверка.

— Участники конфликта опрошены, обстоятельства произошедшего уточняются, — сказала «Свидетелю» дежурный сотрудник пресс-службы МВД России по Новосибирской области Наталья Жуласова.

По словам Натальи Геннадьевны, на этот час это пока вся доступная для прессы информация. За более подробной информацией в пресс-службе ведомства «Свидетелю» предложили обратиться в Следственный комитет.

— В настоящее время перед прокурором Бердска инициирован вопрос о передаче материалов для проведения проверки в Следственный отдел по городу Бердску, — сообщила «Свидетелю» Татьяна Титкова, и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР.

Алла Борисова, Сергей Болдырев

Источник: svidetel24.info

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