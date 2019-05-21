Сломал руку начмеду горбольницы 25-летний пациент в Бердске

20 мая утром в администрации ЦГБ произошел вопиющий случай^ 25-летний пациент сломал руку заместителю главного врача по лечебной части Надежде Шахатовой. В настоящее время она находится на больничном листе и до сих пор не может прийти в себя. — Что касается моего физического состояния здоровья, то оно удовлетворительное, а моральное просто ужасное, — сообщила «Свидетелю» Надежда Александровна. – По сути дела сегодня в России идет уничтожение медицинских работников как социального слоя. Мне больно не физически, у меня болит душа. Вторые сутки я думаю о том, что произошло, но объяснить, обосновать поведение мужчины, набросившегося на меня, просто не могу. Человек, пришедший ко мне в кабинет за помощь, изначально был настроен очень агрессивно. Я искренне надеюсь, что он не планировал наносить мне телесные повреждения.Но то, что происходило потом в кабинете за закрытыми дверями… — Меня спасло только, то, что главный врач городской больницы Юрий Краморов еще не успел уехать на совещание, проходившее в администрации города, — говорит Надежда Александровна. – Услышав мои крики, с другими мужчинами-коллегами он ворвался ко мне в кабинет, чтобы прекратить этот ужас. В настоящий момент Надежду Шахатову поддерживают коллеги, которые звонят ей из Новосибирска, Академгородка. — Спасибо. Я буду держаться! — пообещала Надежда Александровна. По данному ЧП сотрудниками полиции проводится проверка. — Участники конфликта опрошены, обстоятельства произошедшего уточняются, — сказала «Свидетелю» дежурный сотрудник пресс-службы МВД России по Новосибирской области Наталья Жуласова. По словам Натальи Геннадьевны, на этот час это пока вся доступная для прессы информация. За более подробной информацией в пресс-службе ведомства «Свидетелю» предложили обратиться в Следственный комитет. — В настоящее время перед прокурором Бердска инициирован вопрос о передаче материалов для проведения проверки в Следственный отдел по городу Бердску, — сообщила «Свидетелю» Татьяна Титкова, и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР. Алла Борисова, Сергей Болдырев
20 мая утром в администрации ЦГБ произошел вопиющий случай^ 25-летний пациент сломал руку заместителю главного врача по лечебной части Надежде Шахатовой.
В настоящее время она находится на больничном листе и до сих пор не может прийти в себя.
— Что касается моего физического состояния здоровья, то оно удовлетворительное, а моральное просто ужасное, — сообщила «Свидетелю» Надежда Александровна. – По сути дела сегодня в России идет уничтожение медицинских работников как социального слоя. Мне больно не физически, у меня болит душа. Вторые сутки я думаю о том, что произошло, но объяснить, обосновать поведение мужчины, набросившегося на меня, просто не могу.
Человек, пришедший ко мне в кабинет за помощь, изначально был настроен очень агрессивно. Я искренне надеюсь, что он не планировал наносить мне телесные повреждения.Но то, что происходило потом в кабинете за закрытыми дверями…
— Меня спасло только, то, что главный врач городской больницы Юрий Краморов еще не успел уехать на совещание, проходившее в администрации города, — говорит Надежда Александровна. – Услышав мои крики, с другими мужчинами-коллегами он ворвался ко мне в кабинет, чтобы прекратить этот ужас.
В настоящий момент Надежду Шахатову поддерживают коллеги, которые звонят ей из Новосибирска, Академгородка.
— Спасибо. Я буду держаться! — пообещала Надежда Александровна.
По данному ЧП сотрудниками полиции проводится проверка.
— Участники конфликта опрошены, обстоятельства произошедшего уточняются, — сказала «Свидетелю» дежурный сотрудник пресс-службы МВД России по Новосибирской области Наталья Жуласова.
По словам Натальи Геннадьевны, на этот час это пока вся доступная для прессы информация. За более подробной информацией в пресс-службе ведомства «Свидетелю» предложили обратиться в Следственный комитет.
— В настоящее время перед прокурором Бердска инициирован вопрос о передаче материалов для проведения проверки в Следственный отдел по городу Бердску, — сообщила «Свидетелю» Татьяна Титкова, и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР.
Алла Борисова, Сергей Болдырев