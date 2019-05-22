Правомочными признал действия мэрии в отношении фронтовички Марии Левиной Следственный отдел Бердска
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Правомочными признал действия мэрии в отношении фронтовички Марии Левиной Следственный отдел Бердска

6:53:435/22/2019
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После проверки, длившейся более месяца, специалисты Следственного отдела отказали в возбуждении уголовного дела ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), «в связи с отсутствием состава преступления в деяниях сотрудников администрации».

Сотрудники Следственного отдела по Бердску не обнаружили нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая «Свидетелю» сообщили в пресс-службе СУ СКР.

— Установлено, что Марии Левиной предлагалось социальное жилье (благоустроенная квартира), но она отказалась, — подчеркнула специалист ведомства Татьяна Титкова. — Квартира до сих пор зарезервирована за ветераном Великой Отечественной.

Напомним, что Мария Игнатьевна сегодня живет в щитовом доме, который был построен в середине прошлого столетия и давно требует сноса. Уже несколько лет дом подтапливают грунтовые воды, в подполье стоит вода, стены покрыты плесенью, в комнатах стоит невыносимый запах сырости, от которого тут же начинаешь задыхаться, двери перекосило.

Несмотря на ужасные жилищные условия, Мария Игнатьевна категорически отказывается переезжать в жилье социального найма, так как ей – боевой фронтовичке – положено собственное жилье, которое получили тысячи ветеранов войны.

— Чем я хуже!? – горько сокрушается Мария Игнатьевна. – Я воевала, защищая нашу Родину и людей. Почему к нам – ветеранам – такое разное отношение властей. Одним — все, другим – ничего. Недавно в Бердске квартиры получили даже вдовы фронтовиков. Люди! Где справедливость!?

Подробный материал о том, что намерена делать семья Левиных в будущем, где будет искать справедливости — в ближайшее время в «Свидетеле».

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Источник: svidetel24.info

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