Правомочными признал действия мэрии в отношении фронтовички Марии Левиной Следственный отдел Бердска

После проверки, длившейся более месяца, специалисты Следственного отдела отказали в возбуждении уголовного дела ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), «в связи с отсутствием состава преступления в деяниях сотрудников администрации». Сотрудники Следственного отдела по Бердску не обнаружили нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая «Свидетелю» сообщили в пресс-службе СУ СКР. — Установлено, что Марии Левиной предлагалось социальное жилье (благоустроенная квартира), но она отказалась, — подчеркнула специалист ведомства Татьяна Титкова. — Квартира до сих пор зарезервирована за ветераном Великой Отечественной. Напомним, что Мария Игнатьевна сегодня живет в щитовом доме, который был построен в середине прошлого столетия и давно требует сноса. Уже несколько лет дом подтапливают грунтовые воды, в подполье стоит вода, стены покрыты плесенью, в комнатах стоит невыносимый запах сырости, от которого тут же начинаешь задыхаться, двери перекосило. Несмотря на ужасные жилищные условия, Мария Игнатьевна категорически отказывается переезжать в жилье социального найма, так как ей – боевой фронтовичке – положено собственное жилье, которое получили тысячи ветеранов войны. — Чем я хуже!? – горько сокрушается Мария Игнатьевна. – Я воевала, защищая нашу Родину и людей. Почему к нам – ветеранам – такое разное отношение властей. Одним — все, другим – ничего. Недавно в Бердске квартиры получили даже вдовы фронтовиков. Люди! Где справедливость!? Подробный материал о том, что намерена делать семья Левиных в будущем, где будет искать справедливости — в ближайшее время в «Свидетеле». Фото автора
После проверки, длившейся более месяца, специалисты Следственного отдела отказали в возбуждении уголовного дела ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), «в связи с отсутствием состава преступления в деяниях сотрудников администрации».
Сотрудники Следственного отдела по Бердску не обнаружили нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая «Свидетелю» сообщили в пресс-службе СУ СКР.
— Установлено, что Марии Левиной предлагалось социальное жилье (благоустроенная квартира), но она отказалась, — подчеркнула специалист ведомства Татьяна Титкова. — Квартира до сих пор зарезервирована за ветераном Великой Отечественной.
Напомним, что Мария Игнатьевна сегодня живет в щитовом доме, который был построен в середине прошлого столетия и давно требует сноса. Уже несколько лет дом подтапливают грунтовые воды, в подполье стоит вода, стены покрыты плесенью, в комнатах стоит невыносимый запах сырости, от которого тут же начинаешь задыхаться, двери перекосило.
Несмотря на ужасные жилищные условия, Мария Игнатьевна категорически отказывается переезжать в жилье социального найма, так как ей – боевой фронтовичке – положено собственное жилье, которое получили тысячи ветеранов войны.
— Чем я хуже!? – горько сокрушается Мария Игнатьевна. – Я воевала, защищая нашу Родину и людей. Почему к нам – ветеранам – такое разное отношение властей. Одним — все, другим – ничего. Недавно в Бердске квартиры получили даже вдовы фронтовиков. Люди! Где справедливость!?
Подробный материал о том, что намерена делать семья Левиных в будущем, где будет искать справедливости — в ближайшее время в «Свидетеле».
Фото автора