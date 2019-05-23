КБУ отключит половину Бердска от горячей воды

С планами предприятия на 27 мая знакомит пресс-служба горадминистрации. В распространённом сегодня, 23 мая, пресс-релизе мэрии сказано, что «в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-3 будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Ленина 23, 27, 29, ул. Комсомольская, 8а, 14а, 12а, 16а с 9 часов 27 мая 16.00 31 мая. Напомним, что ранее КБУ Бердска сообщила жителям Микрорайона, что из-за плановых испытаний на котельной «Новая» предстоит обойтись без горячей воды с 27 мая по 9 июня. Фото из архива редакции
С планами предприятия на 27 мая знакомит пресс-служба горадминистрации.
В распространённом сегодня, 23 мая, пресс-релизе мэрии сказано, что «в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-3 будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Ленина 23, 27, 29, ул. Комсомольская, 8а, 14а, 12а, 16а с 9 часов 27 мая 16.00 31 мая.
Напомним, что ранее КБУ Бердска сообщила жителям Микрорайона, что из-за плановых испытаний на котельной «Новая» предстоит обойтись без горячей воды с 27 мая по 9 июня.
Фото из архива редакции