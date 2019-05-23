Фронтовичке Марии Левиной дадут жилье в Бердске

Об этом сегодня сообщил замглавы по строительству Владимир Захаров. После публикации в «Свидетеле» об ужасных жилищных условиях ветерана Великой Отечественной войны комиссия мэрии города провела повторное обследование дома Левиной, признав его аварийным и непригодным для жилья. — Теперь у нас есть все основания выделить Марии Игнатевне квартиру,- сообщил «Свидетелю» Владимир Захаров. Подробности в ближайшее время. Фото автора
Об этом сегодня сообщил замглавы по строительству Владимир Захаров.
После публикации в «Свидетеле» об ужасных жилищных условиях ветерана Великой Отечественной войны комиссия мэрии города провела повторное обследование дома Левиной, признав его аварийным и непригодным для жилья.
— Теперь у нас есть все основания выделить Марии Игнатевне квартиру,- сообщил «Свидетелю» Владимир Захаров.
Подробности в ближайшее время.
Фото автора