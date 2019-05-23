Фронтовичке Марии Левиной дадут жилье в Бердске
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Фронтовичке Марии Левиной дадут жилье в Бердске

6:01:435/23/2019
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Об этом сегодня сообщил замглавы по строительству Владимир Захаров.

После публикации в «Свидетеле» об ужасных жилищных условиях ветерана Великой Отечественной войны комиссия мэрии города провела повторное обследование дома Левиной, признав его аварийным и непригодным для жилья.

— Теперь у нас есть все основания выделить Марии Игнатевне квартиру,- сообщил «Свидетелю» Владимир Захаров.

Подробности в ближайшее время.

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Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 23 мая 2019 9:42:33
    Опять одни обещания ??? Фронтовичка ,давно должна была получить жилье,когда давали всем фронтовикам. Покидают они этот мир от ран и возраста. Остается жилье их детям и внукам,пусть- они за ними ухаживали. Отцы и деды воевали за их светлое будущие. Быстрей осчасливьте фронтовичку при жизни. Пусть поживет в человеческих условиях.
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