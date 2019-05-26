Металлопрофиль упал с крыши дома на тротуар в Бердске

К счастью, ни люди, ни стоявшие неподалёку авто не пострадали. Инцидент произошёл, по сообщению читателей сайта svidetel24.info, 26 мая около полудня. С кровли пятиэтажного дома №1 по улице Кутузова порывом ветра сорвало металлический лист. Упал металлопрофиль прямо на пешеходную дорожку, проходящую вдоль дома. До заставленной машинами проезжей части и до отделения Сбербанка на другой стороне дороги свалившийся с крыши стройматериал не долетел. Как свидетельствует фото с места происшествия, его полёт прервался в основании опоры столба электроосвещения. Очевидцы, успевшие сделать фото с места происшествия, рассказали сайту svidetel24.info, что приземлившийся у столба летающий объект, «спустя мгновенье, благодаря другому порыву ветра, рухнул на землю». Точнее, как видим, на пешеходную дорожку. К счастью, пешеходы здесь редкие гости и на момент громкого приземления металлической конструкции их поблизости не было. Отсутствует информация о пострадавших и в ЕДДС Бердска, куда мы обратились с сообщением об этом инциденте. Дежурная сказала, что на сегодняшний день обращений по поводу ЧП из-за усилившегося ветра от бердчан в единую диспетчерскую службу города не поступало. Диспетчер перенаправила тревожный вызов сайта svidetel24.info в управляющую компанию, обслуживающую дом по улице Кутузова, 1. Надеемся, специалисты УК в срочном порядке проверят, насколько надёжно уложены остальные листы металлопрофиля на крыше данной пятиэтажки, и не таит ли недавно отремонтированная кровля подобных угроз, способных вмиг травмировать прохожих или транспортные средства автолюбителей? Не говоря уже, о безопасности жителей данного многоквартирного домостроения, вынужденных проживать в доме под, как выясняется, не самой безопасной крышей. Фото Юлии Голик и автора
К счастью, ни люди, ни стоявшие неподалёку авто не пострадали.
Инцидент произошёл, по сообщению читателей сайта svidetel24.info, 26 мая около полудня. С кровли пятиэтажного дома №1 по улице Кутузова порывом ветра сорвало металлический лист. Упал металлопрофиль прямо на пешеходную дорожку, проходящую вдоль дома. До заставленной машинами проезжей части и до отделения Сбербанка на другой стороне дороги свалившийся с крыши стройматериал не долетел. Как свидетельствует фото с места происшествия, его полёт прервался в основании опоры столба электроосвещения. Очевидцы, успевшие сделать фото с места происшествия, рассказали сайту svidetel24.info, что приземлившийся у столба летающий объект, «спустя мгновенье, благодаря другому порыву ветра, рухнул на землю». Точнее, как видим, на пешеходную дорожку.
К счастью, пешеходы здесь редкие гости и на момент громкого приземления металлической конструкции их поблизости не было. Отсутствует информация о пострадавших и в ЕДДС Бердска, куда мы обратились с сообщением об этом инциденте. Дежурная сказала, что на сегодняшний день обращений по поводу ЧП из-за усилившегося ветра от бердчан в единую диспетчерскую службу города не поступало. Диспетчер перенаправила тревожный вызов сайта svidetel24.info в управляющую компанию, обслуживающую дом по улице Кутузова, 1.
Надеемся, специалисты УК в срочном порядке проверят, насколько надёжно уложены остальные листы металлопрофиля на крыше данной пятиэтажки, и не таит ли недавно отремонтированная кровля подобных угроз, способных вмиг травмировать прохожих или транспортные средства автолюбителей? Не говоря уже, о безопасности жителей данного многоквартирного домостроения, вынужденных проживать в доме под, как выясняется, не самой безопасной крышей.
Фото Юлии Голик и автора