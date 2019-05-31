Ударился головой новосибирец в жёстком ДТП на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ударился головой новосибирец в жёстком ДТП на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске

4:37:045/31/2019
0

<div></div>

Авария на пересечении улиц К. Маркса и Суворова, пользующимся дурной славой в среде бердских автомобилистов, произошла сегодня, 31 мая, в начале четвёртого дня.

В жёстком столкновении сошлись автомобили «Форд Фокус» и «Хонда Аккорд». Причём, после столкновения транспортные средства вылетели на газон. Ко всему «Хонда» врезалась в пень вырубленного тополя.

Как рассказали очевидцы, среди которых оказалась сотрудник газеты «Свидетель», успевшая перейти дорогу за секунды до аварии, водитель «японца» в буквальном смысле слова выполз из повреждённой «тачки» и поспешил предотвратить возгорание своего автомобиля. Очевидцы помогли мужчине скинуть клемму с аккумулятора и вызвали на место происшествия скорую помощь.

— Правила нарушил, конечно, я, — признался сайту svidetel24.info водитель «Хонды» с окровавленным лбом.

По его словам, он впервые в Бердске. Ехал с мойки по второстепенной К. Маркса и не предоставил преимущества в проезде перекрёстка водителю «Форда», двигавшемуся по главной Суворова. Возможно, его подвели колодки тормозов, не высохшие после водной процедуры на автомойке, а может — это простая невнимательность.

— Это вообще в моей жизни первая авария, — сказал новосибирец и отправился за первой медицинской помощью в салон подъехавшей «скорой».

Второй участник ДТП – водитель «Форда» — в произошедшей аварии не пострадал. Чего не скажешь о существенных повреждениях обоих авто.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы