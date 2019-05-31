Ударился головой новосибирец в жёстком ДТП на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске

Авария на пересечении улиц К. Маркса и Суворова, пользующимся дурной славой в среде бердских автомобилистов, произошла сегодня, 31 мая, в начале четвёртого дня. В жёстком столкновении сошлись автомобили «Форд Фокус» и «Хонда Аккорд». Причём, после столкновения транспортные средства вылетели на газон. Ко всему «Хонда» врезалась в пень вырубленного тополя. Как рассказали очевидцы, среди которых оказалась сотрудник газеты «Свидетель», успевшая перейти дорогу за секунды до аварии, водитель «японца» в буквальном смысле слова выполз из повреждённой «тачки» и поспешил предотвратить возгорание своего автомобиля. Очевидцы помогли мужчине скинуть клемму с аккумулятора и вызвали на место происшествия скорую помощь. — Правила нарушил, конечно, я, — признался сайту svidetel24.info водитель «Хонды» с окровавленным лбом. По его словам, он впервые в Бердске. Ехал с мойки по второстепенной К. Маркса и не предоставил преимущества в проезде перекрёстка водителю «Форда», двигавшемуся по главной Суворова. Возможно, его подвели колодки тормозов, не высохшие после водной процедуры на автомойке, а может — это простая невнимательность. — Это вообще в моей жизни первая авария, — сказал новосибирец и отправился за первой медицинской помощью в салон подъехавшей «скорой». Второй участник ДТП – водитель «Форда» — в произошедшей аварии не пострадал. Чего не скажешь о существенных повреждениях обоих авто.
Авария на пересечении улиц К. Маркса и Суворова, пользующимся дурной славой в среде бердских автомобилистов, произошла сегодня, 31 мая, в начале четвёртого дня.
В жёстком столкновении сошлись автомобили «Форд Фокус» и «Хонда Аккорд». Причём, после столкновения транспортные средства вылетели на газон. Ко всему «Хонда» врезалась в пень вырубленного тополя.
Как рассказали очевидцы, среди которых оказалась сотрудник газеты «Свидетель», успевшая перейти дорогу за секунды до аварии, водитель «японца» в буквальном смысле слова выполз из повреждённой «тачки» и поспешил предотвратить возгорание своего автомобиля. Очевидцы помогли мужчине скинуть клемму с аккумулятора и вызвали на место происшествия скорую помощь.
— Правила нарушил, конечно, я, — признался сайту svidetel24.info водитель «Хонды» с окровавленным лбом.
По его словам, он впервые в Бердске. Ехал с мойки по второстепенной К. Маркса и не предоставил преимущества в проезде перекрёстка водителю «Форда», двигавшемуся по главной Суворова. Возможно, его подвели колодки тормозов, не высохшие после водной процедуры на автомойке, а может — это простая невнимательность.
— Это вообще в моей жизни первая авария, — сказал новосибирец и отправился за первой медицинской помощью в салон подъехавшей «скорой».
Второй участник ДТП – водитель «Форда» — в произошедшей аварии не пострадал. Чего не скажешь о существенных повреждениях обоих авто.
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