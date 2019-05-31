Веселилась молодежь на фестивале красок в Бердске

Красочное шоу состоялось 31 мая на танцплощадке городского парка. В этом году желающих насладиться буйством цвета было намного меньше, чем в предыдущие. Те же, кто не испугался холодной и пасмурной погоды, «оторвались» от души, получив заряд бодрости и хорошего настроения. Под зажигательную музыку дети и подростки с ног до головы обсыпали друг друга разноцветными смесями. Выкрасившись во все цвета радуги, они наделали десятки ярких фото, приняли участие в конкурсах, проведенных организаторами фестиваля. Участникам фестиваля не испортил настроение даже небольшой дождик. Капающая с неба вода только прибавила им задора и куража.
Красочное шоу состоялось 31 мая на танцплощадке городского парка.
В этом году желающих насладиться буйством цвета было намного меньше, чем в предыдущие.
Те же, кто не испугался холодной и пасмурной погоды, «оторвались» от души, получив заряд бодрости и хорошего настроения. Под зажигательную музыку дети и подростки с ног до головы обсыпали друг друга разноцветными смесями. Выкрасившись во все цвета радуги, они наделали десятки ярких фото, приняли участие в конкурсах, проведенных организаторами фестиваля.
Участникам фестиваля не испортил настроение даже небольшой дождик. Капающая с неба вода только прибавила им задора и куража.
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