Не могут подготовить пляжи к предстоящему сезону в Бердске

Спасатели и инспекторы ГИМС не могут обследовать пляжи из-за малого количества воды в водоёмах, находящихся в районе города. На данный момент, как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, поступили три заявки на обследование дна в местах, где планируется официальное купание: пляж «Дюны», «Старый Бердск» и купальная зона ДОЦ «Имени В. Дубинина». Обследование, как уточнил Сергей Валерьевич, затрудняется из-за малого количества воды в Бердском заливе и Берди. А тем временем, в Новосибирске прошёл смотр сил и средств спасателей и их готовность к предстоящему купальному сезону. Одна из основных задач на летний сезон, считают сотрудники МЧС по Новосибирской области, максимальное прикрытие популярных мест купания. Региональное МЧС России рекомендовало муниципалитетам в этом году увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Спасатели и инспекторы ГИМС не могут обследовать пляжи из-за малого количества воды в водоёмах, находящихся в районе города.
На данный момент, как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, поступили три заявки на обследование дна в местах, где планируется официальное купание: пляж «Дюны», «Старый Бердск» и купальная зона ДОЦ «Имени В. Дубинина». Обследование, как уточнил Сергей Валерьевич, затрудняется из-за малого количества воды в Бердском заливе и Берди.
А тем временем, в Новосибирске прошёл смотр сил и средств спасателей и их готовность к предстоящему купальному сезону. Одна из основных задач на летний сезон, считают сотрудники МЧС по Новосибирской области, максимальное прикрытие популярных мест купания. Региональное МЧС России рекомендовало муниципалитетам в этом году увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов.
Александра Бурковская, фото из архива редакции