Участники ретро-ралли «Пекин-Париж» миновали Бердск
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Участники ретро-ралли «Пекин-Париж» миновали Бердск

4:18:036/16/2019
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На автомобилях прошлого столетия они обогнали бердчан на современных авто на трассе Р-256 14 июня.

Участники международного автопробега не впервые проездом оказываются в нашем городе. Как и три года назад, «пит-стопа» в Бердске не произошло. Раритетные авто, появившиеся на бердском участке трассы Р-256 со стороны Искитима, проследовали в сторону областного центра.

Там, по сообщению мэрии Новосибирска, 15 июня на площади перед Оперным театром состоялась выставка ретро-автомобилей участников седьмого ралли «Пекин-Париж». Новосибирцы и гости сибирской столицы смогли в живую увидеть классику мирового автомобилестроения: от доступных моделей Ford и Morris до роскошных Rolls-Royce и Bentley. Есть в числе участников экипаж на советском автомобиле: Александр Говор и Максим Отмахов на ВАЗ-2103.

— История международного ралли на ретро-автомобилях «Пекин-Париж» (P2P) начинается с 1907 года, — уточняют в пресс-центре мэрии областного центра — 15 июня (весь день) — участники занимались ремонтом и обслуживанием автомобилей на площади перед зданием Оперного театра, а также на сторонних СТО по всему городу.

Сегодня, 16 июня, в 7 утра участники ралли «Пекин-Париж» покинули Новосибирск. С интервалом в одну минуту они стартовали с главной площади областного центра у уехали в сторону села Кулунда.

У читателей «Свидетеля» есть прекрасная возможность разглядеть несколько из пятидесяти ретро-авто, доехавших от столицы Поднебесной до Столицы Сибири. Их в пути на участке федеральной трассы Р-256 от Бердска до Нижней Ельцовки успели запечатлеть на фото и видео участники группы АвтоБердск ВКонтакте.

Фото Даниила Ткаченко, видео Алексея Пискунова

Источник: svidetel24.info

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