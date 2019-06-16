С подозрением на клещевой энцефалит поступил ребенок в горбольницу Бердска

В настоящее время восьмилетний мальчик с высокой температурой находится в детском инфекционном отделении ЦГБ. — Для установления точного диагноза 17 июня ребенку будет произведен забор крови, анализы мы тут же направим на лабораторное исследование в Новосибирск, — сообщили медики. – Сейчас мальчику проводится необходимая медикаментозная терапия, его состояние расценивается как удовлетворительное. В этом сезоне это первый бердчанин, поступивший в городскую больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Фото автора
В настоящее время восьмилетний мальчик с высокой температурой находится в детском инфекционном отделении ЦГБ.
— Для установления точного диагноза 17 июня ребенку будет произведен забор крови, анализы мы тут же направим на лабораторное исследование в Новосибирск, — сообщили медики. – Сейчас мальчику проводится необходимая медикаментозная терапия, его состояние расценивается как удовлетворительное.
В этом сезоне это первый бердчанин, поступивший в городскую больницу с подозрением на клещевой энцефалит.
Фото автора