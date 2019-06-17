100 баллов на ЕГЭ по химии набрала выпускница в Бердске

Ученица школы №1 Мария Кошечкина примет участие в губернаторском приёме «Золотые надежды России», который состоится в Новосибирске 27 июня. По словам педагогов школы №1, Мария не только учится на «отлично». Девушка занимается спортом, неоднократно становилась призером муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по многим предметам. Мария Кошечкина пока единственная выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ-2019 в нашем городе.
Ученица школы №1 Мария Кошечкина примет участие в губернаторском приёме «Золотые надежды России», который состоится в Новосибирске 27 июня.
По словам педагогов школы №1, Мария не только учится на «отлично». Девушка занимается спортом, неоднократно становилась призером муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по многим предметам.
Мария Кошечкина пока единственная выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ-2019 в нашем городе.