Ещё один малыш выпал из окна в Бердске
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Ещё один малыш выпал из окна в Бердске

6:17:246/17/2019
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Трагедия произошла 17 июня днём по адресу: Комсомольская, 32.

Около двух часов дня, по словам очевидцев, по этому адресу с визгом примчалась «скорая». Мальчик выпал из окна третьего этажа, в настоящее время он доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы.

— Малыш, которому недавно исполнился 1 год и два месяца, находится под наблюдением врачей-реаниматологов, — сообщила «Свидетелю» главная сестра городской больницы Елена Малиновская. – Состояние его здоровья врачи расценивают как средней степени тяжести. Во время падения мальчик получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

— И вновь малыш оперся руками на москитную сетку, а после этого упал вниз! – сокрушается Елена Васильевна. – Сколько бы раз мы не предупреждали родителей о том, что игры маленьких детишек возле открытых окон очень опасны, мы не можем донести эту информацию до всех жителей Бердска.

В ближайшее время малыш будет находиться под наблюдением медиков реанимационного отделения.

Фото Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

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