Ещё один малыш выпал из окна в Бердске

Трагедия произошла 17 июня днём по адресу: Комсомольская, 32. Около двух часов дня, по словам очевидцев, по этому адресу с визгом примчалась «скорая». Мальчик выпал из окна третьего этажа, в настоящее время он доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы. — Малыш, которому недавно исполнился 1 год и два месяца, находится под наблюдением врачей-реаниматологов, — сообщила «Свидетелю» главная сестра городской больницы Елена Малиновская. – Состояние его здоровья врачи расценивают как средней степени тяжести. Во время падения мальчик получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. — И вновь малыш оперся руками на москитную сетку, а после этого упал вниз! – сокрушается Елена Васильевна. – Сколько бы раз мы не предупреждали родителей о том, что игры маленьких детишек возле открытых окон очень опасны, мы не можем донести эту информацию до всех жителей Бердска. В ближайшее время малыш будет находиться под наблюдением медиков реанимационного отделения. Фото Сергея Болдырева
Трагедия произошла 17 июня днём по адресу: Комсомольская, 32.
Около двух часов дня, по словам очевидцев, по этому адресу с визгом примчалась «скорая». Мальчик выпал из окна третьего этажа, в настоящее время он доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы.
— Малыш, которому недавно исполнился 1 год и два месяца, находится под наблюдением врачей-реаниматологов, — сообщила «Свидетелю» главная сестра городской больницы Елена Малиновская. – Состояние его здоровья врачи расценивают как средней степени тяжести. Во время падения мальчик получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
— И вновь малыш оперся руками на москитную сетку, а после этого упал вниз! – сокрушается Елена Васильевна. – Сколько бы раз мы не предупреждали родителей о том, что игры маленьких детишек возле открытых окон очень опасны, мы не можем донести эту информацию до всех жителей Бердска.
В ближайшее время малыш будет находиться под наблюдением медиков реанимационного отделения.
Фото Сергея Болдырева