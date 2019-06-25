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Фотограф из Новосибирска снял НЛО

20:55 25.06.2019
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Снимок был сделан на старый пленочный «Зенит».

Кадры были сделаны ближе к вечеру. На улице светило солнце. Ни облачка на небе.

— Подошел к окну и увидел это… неопознанный объект, — рассказал КП-Новосибирск 60-летний Александр. — Я сразу же побежал за камерой. Хорошо, что фотоаппарат был заряжен. Открыл форточку, чтобы стекла не было. Ну и сделал пару кадров на свой «Зенит-11».

Кадры были сделаны примерно в районе Красного проспекта. Сибиряк фотографировал, пока не закончилась пленка.

— НЛО находилось между двух свечек и двигалось против ветра. И потом медленно ушло за одну из высоток. Оно плавненько летело, — описывает Александр.

Когда он пошел проявлять свои снимки, результат его удивил еще больше. Мужчина говорит, что на негативах объект находился в одном месте, а на снимках абсолютно поменял свое местоположение. Фотограф решил показать свою находку знакомым, но те лишь посмеялись. Тогда отвез кадры в планетарий. Но и там нарвался на непонимание.

— Показал кадры их фотографу, а он мне сказал, что это просто мусор попал при проявлении негативов. Позвали какого-то профессора, тот тоже руками развел, мол, не знает, как объяснить, скорее всего, брак, — признался КП-Новосибирск Александр.

Сам наш герой в инопланетян не верит. Считает, что снял нечто, связанное с людьми.

— Может, какие-то испытания проводились, — рассуждает мужчина. — Загадок ведь много на Земле. Мне кажется, похож этот сгусток на летательный объект, даже следы от двигателя видны.

Анна Пашагина

Источник: svidetel24.info

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Leonnz, 25 июня 2019 23:35
а где фотовстудию? Жень.. поясни нам...могло иль нет?

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