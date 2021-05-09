10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?
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10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?

5:20:595/9/2021Фото: Pixabay
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7 июня 1967 года произошло объединение разобщенных частей города и весь город стал принадлежать Израилю. Были снесены заборы и разрушенные дома на прежней границе разделения.

Иерусалим
День Иерусалима - большой национальный праздник

В еврейском месяце Ияр 28 числа ежегодно отмечается День Иерусалима. В обычном календаре этот день выпадает на 10 мая.

с 1948 года город Иерусалим признан столицей государства Израиль. Но город был разделен на две части - восточная часть города и иудейской святыней находилась под контролем Иордании. Евреям по соглашению о перемирии было разрешено посещать Стену Плача - западную стену Иерусалимского храма. Но соглашение часто не соблюдалось и евреи подвергались обстрелам со стороны иорданских военных.

В результате этого в 1967 году состоялась шестидневная война, в результате которой армия Израиля захватила все иорданские позиции. Государство вновь объединило исторический город. В результате столкновения погибли 183 солдата.

7 июня 1967 года произошло объединение разобщенных частей города и весь город стал принадлежать Израилю. Были снесены заборы и разрушенные дома на прежней границе разделения. Восстановили дороги. Таким образом город стал  безопасным для его жителей.

В 1998 году, 23 марта, по решению Кнессета этот день стал общенациональным праздником.

Сегодня представители абсолютно всех конфессий могут посещать святой город.

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