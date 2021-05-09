10 мая – День Иерусалима-2021: в чем суть праздника?

В еврейском месяце Ияр 28 числа ежегодно отмечается День Иерусалима. В обычном календаре этот день выпадает на 10 мая.
с 1948 года город Иерусалим признан столицей государства Израиль. Но город был разделен на две части - восточная часть города и иудейской святыней находилась под контролем Иордании. Евреям по соглашению о перемирии было разрешено посещать Стену Плача - западную стену Иерусалимского храма. Но соглашение часто не соблюдалось и евреи подвергались обстрелам со стороны иорданских военных.
В результате этого в 1967 году состоялась шестидневная война, в результате которой армия Израиля захватила все иорданские позиции. Государство вновь объединило исторический город. В результате столкновения погибли 183 солдата.
7 июня 1967 года произошло объединение разобщенных частей города и весь город стал принадлежать Израилю. Были снесены заборы и разрушенные дома на прежней границе разделения. Восстановили дороги. Таким образом город стал безопасным для его жителей.
В 1998 году, 23 марта, по решению Кнессета этот день стал общенациональным праздником.
Сегодня представители абсолютно всех конфессий могут посещать святой город.