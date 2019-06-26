КамАЗ-длинномер зажал легковушку в Бердске

Касательное столкновение автомобилей произошло сегодня, 26 июня, во второй половине дня на регулируемом перекрёстке улиц Черёмушная и Космическая.

Оба транспортных средства поворачивали с Черёмушной на Космическую. По словам водительницы легкового Honda Stream, водитель КамАЗа с длинным полуприцепом пошёл на поворот из левого ряда. Она — из правого. Девушка считает, что виноват в случившемся водитель длинномера, не рассчитавший угла поворота. Водитель КамАЗа утверждает, что «Хонда» сама залезла под его кузов.

— Существует правило, в соответствии с которым водители других автомобилей должны пропускать длинномеры, которым технически невозможно совершить поворот из-за узости проезжей части, — прокомментировал ситуацию сайту «Свидетель» камазист.

По его словам, приезжавший на место происшествия аварийный комиссар подтвердил участникам столкновения, что такое правило действительно существует.

Из-за отсутствия у автолюбительницы из «Хонды» страхового полиса ОСАГО вопрос — кто прав и кто виноват в произошедшем — предстоит решить сотрудникам ГИБДД. Им же стоит пояснить, существуют ли особые правила для длинномеров при проезде регулируемых перекрёстков или такие правила отсутствуют.

Остаётся добавить, что к счастью, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадавших не зафиксировано. Прицеп КамАЗа отделался лёгкими царапинами, а на кузове «Хонды» осталась на память глубокая борозда на боку, помятое крыло и вырванные зеркало и бампер.

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