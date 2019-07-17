Огонь уничтожил один дом и повредил второй в Бердске

Пламя бушевало на площади почти 500 кв. метров. В ночь на 17 июля сгорел дом по адресу: улица Майская, 20. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков рассказал, что вызов на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 2.57. Огонь тушили четыре автомобиля и 16 пожарных. Однако спасти имущество не удалось . Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 410 кв. метров. Пострадал и соседний дом, у которого повреждена крыша, чердак и стены. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Николай Анатольевич пояснил, что обгорел сайдинг. Сейчас пожарные устанавливают причину возгорания. Пока Николай Анатольевич не стал выдвигать никаких версий. Фото из архива редакции.
Пламя бушевало на площади почти 500 кв. метров.
В ночь на 17 июля сгорел дом по адресу: улица Майская, 20. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков рассказал, что вызов на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 2.57. Огонь тушили четыре автомобиля и 16 пожарных. Однако спасти имущество не удалось . Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 410 кв. метров.
Пострадал и соседний дом, у которого повреждена крыша, чердак и стены. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Николай Анатольевич пояснил, что обгорел сайдинг.
Сейчас пожарные устанавливают причину возгорания. Пока Николай Анатольевич не стал выдвигать никаких версий.
Фото из архива редакции.