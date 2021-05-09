11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
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11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году

4:20:355/9/2021Фото: pixnio
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Указ президента никак не повлиял на норм рабочего времени, предусмотренные производственным календарем, поскольку дни с 4 по 7 мая не являются выходными или праздничными днями.

работа, ноутбук
Скоро выходить на работу

В 2021 году россиянам выпали беспрецедентные длинные выходные на майские праздники. Выходных, праздничных и нерабочих дней в общей сложности получилось 10. Отдыхали дети и те, чей выход на работу был не срочным - с 1 по 10 мая включительно.

Завтра - последний выходной день 10 мая. На работу и учебу выходить в мае 2021 года - 11 мая. Это будет первый рабочий день в этом месяце.

Напоминаем, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о признании дней с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими днями с сохранением средней заработной платы. За эти дни будет начислена такая же зарплата, как если бы человек вышел на работу.

За дни 1-3 мая и 8-10 мая будет начислена двойная оплата труда в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса РФ, поскольку эти дни являются выходными и праздничными днями.

Указ президента никак не повлиял на норм рабочего времени, предусмотренные производственным календарем, поскольку дни с 4 по 7 мая не являются выходными или праздничными днями.

В одном из выступлений Владимир Путин отметил, что предпринятые меры благотворно сказались на ситуации с коронавирусом - новых очагов и массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в больницах не зарегистрировано.

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