Горит квартира в четырёхэтажке на улице Ленина, 44 в Бердске
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Горит квартира в четырёхэтажке на улице Ленина, 44 в Бердске

7:43:347/17/2019
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На месте работают три экипажа пожарной охраны и скорая помощь.

Что загорелось 17 июля в квартире на третьем этаже первого подъезда пока непонятно. Пожарные, находящиеся в районе очага возгорания, разбивают стёкла и работают брандспойтами. Часть жителей подъезда на 19.13 часов к моменту приезда пожарных вышли из своих квартир во двор самостоятельно. Некоторые из жильцов четвёртого этажа и в момент работы пожарных находились в своих квартирах. Кто-то из вышедших во двор жильцов упрекал соседей, мол, ответите за случившееся.

По предварительным данным пострадавших от огня нет. Медики осматривают людей, надышавшихся угарным газом. Пожарные закончили работать примерно в 19.30.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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