Областные соревнования пожарных пройдут в Бердске

Состязания среди подразделений пожарной охраны Главного управления МЧС России по Новосибирской области состоятся 20 июля на центральной площади Бердска. Силовое многоборье (пожарный кроссфит) – циклическая тренировка без отдыха, серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва. В рамках данного мероприятия будет организована выставка пожарной техники, проведены интересные конкурсы для детей.
Состязания среди подразделений пожарной охраны Главного управления МЧС России по Новосибирской области состоятся 20 июля на центральной площади Бердска.
Силовое многоборье (пожарный кроссфит) – циклическая тренировка без отдыха, серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва.
В рамках данного мероприятия будет организована выставка пожарной техники, проведены интересные конкурсы для детей.
Фото и видео vk.com