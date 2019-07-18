Бомжи устроили лежбище в центре Бердска

— «Ароматы» распространяются на магазины, расположенные вдоль «китайской стены», в том числе и продуктовые. Администрация меры не принимает, — пишут читатели «Свидетеля». По тревожному письму на место происшествия, указанное очевидицей Ольгой Чалкиной, незамедлительно выдвинулся корреспондент издания. Застать непрошенных гостей, устроивших под крылечком дома №35 с лицевой стороны улицы Ленина (между магазинами «Торты» и «Мода Джинс», как пояснила Ольга) не удалось. Ночные обитатели разбрелись из-под лестницы, кто куда по своим делам. А вот мусорная свалка — вот она — налицо. — Они достали уже. Ночью не скажу, а днём постоянно приходят толпами, трутся рядом, садятся на наши ступеньки, распугивают покупателей, — рассказывает о непрошенных пришельцах Мария из «Тортов». — Сумки, ну, эти, как их, китайские, клетчатые — туда-сюда в этом закутке тусуют. Я — им: «вы куда?», они в ответ: «только сумки забрать». И постоянно так: и зимой, и летом. Оттуда — постоянная вонь. Гора мусора не убавляется. Что делаем? А что, только и остаётся, как прогонять. Как выяснилось из разговора с Марией из «Тортов», подвальчик с мусором под крыльцом, где предпочитают находить неприхотливый уют странники без определённого места жительства, принадлежит неким бывшим арендаторам из «бутика» на первом этаже. Однако, бердчанке непонятно: почему она — лестница — упирается при этом… в стену дома без входной/выходной двери в город на улицу Ленина, как у всех других торговых и офисных заведений «китайской стены»? За окнами, расположенными возле несуществующего или замурованного выхода, куда удалось заглянуть — очевиден затянувшийся ремонт при полном отсутствии мебели и людей. Через старшую по дому №35 Екатерину Грознову сайту «Свидетель» удалось выяснить и кто хозяин «бутика» без мебели и людей, и лестницы, под крышей которой делают «баиньки» и «какушки» местные дженльмены без прописки. Знакомьтесь, это некто Зверков Владимир Васильевич. — Указанное вами помещение за окном и крыльцо к нему, — рассказывает Грознова. По её словам, ранее Владимир Васильевич пытался вывести это помещение из нежилого фонда. — Но, как констатирует наш юрист, право это он так и не зарегистрировал. Периодически приезжает. Я с ним неоднократно встречалась — пыталась призвать его к тому, что пора бы определиться с его собственностью, до ума довести вопрос. Он ещё до Нового года пообещал мне: «я всё сделаю». Но всё так и осталось. У него огромный долг по этому помещению и он его не доделывает почему-то. Не знаю. К нему несколько раз обращались люди: не продаст ли он им эту собственность. Он всем отказал. И вот всё это в таком состоянии так и остаётся. Документов, для узаконивания у него фактически нет. Единственно, что есть у Владимира Васильевича, я делала запрос в администрацию, он получал разрешение на вывод помещения из нежилого фонда. Но на это отводится определённый срок, в течении которого он должен был оформить документы, но так ничего и не сделал. Обращалась Екатерина Грознова и в архитектурный отдел. Просила обратить внимание на то, что в центре города творится подобное рукотворное безобразие, вызывала полицию, обращалась в управляющую компанию, что человек не следит за своим имуществом. Всё, по утверждению старшей по дому №35, бесполезно. Крыльцо к квартире без дверей со стороны улицы Ленина, по словам Грозновой, не что иное, как самострой, возведённый Владимиром Васильевичем ещё аж в 2014 году. Но прорубить стену в отсутствии решения собрания собственников дома и под угрозой Грозновой вызвать полицию «самозастройщик» не решился. — Как он тогда всё забросил, так больше ничего не стал делать. В настоящее время собственник крыльца и помещения на первом этаже на связь со старшей по дому не выходит. Её звонки сбрасывает. В доме появляется от случая к случаю. Екатерину Грознову, конечно же беспокоит вонючий бомжатник под крыльцом в центре Бердска, существующий уже не первый год и доставляющий проблемы не только жителям дома №35. После разговора с корреспондентом бердчанка пошла на очередное исследование «помещения», облюбованное бомжами. Её обеспокоило сообщение об ежедневном «тусовании китайских сумок» лицами с низкой социальной ответственностью — из-под лестницы и под неё. — Не выломили ли они решётку на окне под крыльцом, ведущем в подвал дома? Проведённое нами экспресс-исследование одного из «живописных» мест центра Бердска было бы неправильно оставить его без жизнеутверждающего совета властям города и горе-застройщику, создавшего, надеемся невольно, приватное место для людей с низкой социальной ответственностью. Товарищи из соответствующих ведомств горадминистрации, помогите навести должный порядок в указанном выше месте, пока Владимир Васильевич не решил вопрос о переводе самовольно построенного на муниципальной земле крыльца из жилого фонда в нежилое. Фото автора
Самому гражданину Владимиру Зверкову, не чувствующему судя по всему, собственной ответственности за созданную им безответственность искренне посоветуем лично прибраться в указанном бомжатнике на главной улице города. А если всё так не просто с переводом собственности из жилья в нежильё — может проще её предоставить её для ночлега людям, лишившихся по своей беде жилья. Было бы весьма гуманно.
— «Ароматы» распространяются на магазины, расположенные вдоль «китайской стены», в том числе и продуктовые. Администрация меры не принимает, — пишут читатели «Свидетеля».
По тревожному письму на место происшествия, указанное очевидицей Ольгой Чалкиной, незамедлительно выдвинулся корреспондент издания. Застать непрошенных гостей, устроивших под крылечком дома №35 с лицевой стороны улицы Ленина (между магазинами «Торты» и «Мода Джинс», как пояснила Ольга) не удалось. Ночные обитатели разбрелись из-под лестницы, кто куда по своим делам. А вот мусорная свалка — вот она — налицо.
— Они достали уже. Ночью не скажу, а днём постоянно приходят толпами, трутся рядом, садятся на наши ступеньки, распугивают покупателей, — рассказывает о непрошенных пришельцах Мария из «Тортов». — Сумки, ну, эти, как их, китайские, клетчатые — туда-сюда в этом закутке тусуют. Я — им: «вы куда?», они в ответ: «только сумки забрать». И постоянно так: и зимой, и летом. Оттуда — постоянная вонь. Гора мусора не убавляется. Что делаем? А что, только и остаётся, как прогонять.
Как выяснилось из разговора с Марией из «Тортов», подвальчик с мусором под крыльцом, где предпочитают находить неприхотливый уют странники без определённого места жительства, принадлежит неким бывшим арендаторам из «бутика» на первом этаже. Однако, бердчанке непонятно: почему она — лестница — упирается при этом… в стену дома без входной/выходной двери в город на улицу Ленина, как у всех других торговых и офисных заведений «китайской стены»?
За окнами, расположенными возле несуществующего или замурованного выхода, куда удалось заглянуть — очевиден затянувшийся ремонт при полном отсутствии мебели и людей.
Через старшую по дому №35 Екатерину Грознову сайту «Свидетель» удалось выяснить и кто хозяин «бутика» без мебели и людей, и лестницы, под крышей которой делают «баиньки» и «какушки» местные дженльмены без прописки.
Знакомьтесь, это некто Зверков Владимир Васильевич.
— Указанное вами помещение за окном и крыльцо к нему, — рассказывает Грознова.
По её словам, ранее Владимир Васильевич пытался вывести это помещение из нежилого фонда.
— Но, как констатирует наш юрист, право это он так и не зарегистрировал. Периодически приезжает. Я с ним неоднократно встречалась — пыталась призвать его к тому, что пора бы определиться с его собственностью, до ума довести вопрос. Он ещё до Нового года пообещал мне: «я всё сделаю». Но всё так и осталось. У него огромный долг по этому помещению и он его не доделывает почему-то. Не знаю. К нему несколько раз обращались люди: не продаст ли он им эту собственность. Он всем отказал. И вот всё это в таком состоянии так и остаётся. Документов, для узаконивания у него фактически нет. Единственно, что есть у Владимира Васильевича, я делала запрос в администрацию, он получал разрешение на вывод помещения из нежилого фонда. Но на это отводится определённый срок, в течении которого он должен был оформить документы, но так ничего и не сделал.
Обращалась Екатерина Грознова и в архитектурный отдел. Просила обратить внимание на то, что в центре города творится подобное рукотворное безобразие, вызывала полицию, обращалась в управляющую компанию, что человек не следит за своим имуществом. Всё, по утверждению старшей по дому №35, бесполезно.
Крыльцо к квартире без дверей со стороны улицы Ленина, по словам Грозновой, не что иное, как самострой, возведённый Владимиром Васильевичем ещё аж в 2014 году. Но прорубить стену в отсутствии решения собрания собственников дома и под угрозой Грозновой вызвать полицию «самозастройщик» не решился.
— Как он тогда всё забросил, так больше ничего не стал делать.
В настоящее время собственник крыльца и помещения на первом этаже на связь со старшей по дому не выходит. Её звонки сбрасывает. В доме появляется от случая к случаю.
Екатерину Грознову, конечно же беспокоит вонючий бомжатник под крыльцом в центре Бердска, существующий уже не первый год и доставляющий проблемы не только жителям дома №35.
После разговора с корреспондентом бердчанка пошла на очередное исследование «помещения», облюбованное бомжами. Её обеспокоило сообщение об ежедневном «тусовании китайских сумок» лицами с низкой социальной ответственностью — из-под лестницы и под неё.
— Не выломили ли они решётку на окне под крыльцом, ведущем в подвал дома?
Проведённое нами экспресс-исследование одного из «живописных» мест центра Бердска было бы неправильно оставить его без жизнеутверждающего совета властям города и горе-застройщику, создавшего, надеемся невольно, приватное место для людей с низкой социальной ответственностью.
Товарищи из соответствующих ведомств горадминистрации, помогите навести должный порядок в указанном выше месте, пока Владимир Васильевич не решил вопрос о переводе самовольно построенного на муниципальной земле крыльца из жилого фонда в нежилое.
Фото автора