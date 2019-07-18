Полиция Бердска разыскивает мужчину, крадущего в магазинах дорогой алкоголь
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Полиция Бердска разыскивает мужчину, крадущего в магазинах дорогой алкоголь

6:12:387/18/2019
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Своими жертвами парень в чёрной одежде выбрал прилавки супермаркетов «Мария РА» (видео).

Как рассказал сайту «Свидетель» заместитель директора ритейлера в нашем городе Артур Степанян, предоставивший редакции записи с видеокамер, 5 июля этот молодой человек пришёл в магазин «Марии» на «Семи ветрах», взял с прилавка бутылку рома стоимостью 1200 рублей и ушёл, не рассчитавшись. На другой день, по словам замдиректора, а также спустя неделю парень в чёрной футболке и того же цвета трико осуществил ещё три удачных интервенции на прилавок с дорогим алкоголем. Все три бутылки он вынес, как явствуют записи камер видеонаблюдения, за пазухой и мимо кассы.

В общей сложности за свои четыре подобных визита в «Марию РА», по скромным подсчётом Артура, парень отоварился нахаляву не самым дешёвым — от 1300 до 1600 рублей за бутылку — алкоголем на сумму примерную 6 тысячам целковых. Более точную сумму ущерба подсчитают правоохранители, куда администрация «Марии РА» отнесла заявления по всем четырём зафиксированным эпизодам.

В полицию представители ритейлера обратились после того, как буквально вчера, 17 июля, данный субъект в чёрной одежде объявился в другом магазине. Задержать при очередной попытке сотрудникам магазина его не удалось. Как оказалось он вовремя успел ретироваться.

— Говорят, — рассказывает Артур Степанян, — что этот парень промышлял не только в нашем магазине, но и в других.

Оттягивается молодой человек, по мнению Степаняна, по спиртным напиткам стоимостью выше тысячи рублей, ходит приблизительно в одной и той же одежде, живёт неподалёку.

А если добавить к описанным приметам записи с камер видеонаблюдения, то будем надеяться, что часы любителя дорогого спиртного на свободе уже сочтены. По данным сайта «Свидетель», полиция Бердска весьма заинтересовалась видео с «алкогурманом» в главной роли и вовсю занимается его поиском.

Фото: скриншот из видео

Источник: svidetel24.info

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