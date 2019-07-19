В соцсетях попросили бердчан приехать к шлагбауму на «Чайку»

Как считает автор соответствующего поста в группе АвтоБердск ВКонтакте известный джиппер Дмитрий Нечитайло, шлагбаум на въезде в парковую зону установлен вопреки части первой 27-й статьи Конституции Российской Федерации и подлежит сносу. Бердчанин обращается ко всем, кому не безразлична судьба побережья на «Чайке», и просит прибыть их к 11 часам в субботу 20-го июля к шлагбауму. Как сказано в обращении общественника: «для установления его законности». На вопрос сайта «Свидетель»: согласована ли акция в соответствии с законодательством с властями города? — Дмитрий Нечитайло ответил, что планируемый выезд в лес отнюдь не является митингом, а потому ни в каких согласованиях не нуждается. — Городские СМИ и правоохранительные органы я предупредил, — сообщил Дмитрий в беседе с корреспондентом «Свидетеля». Фото из архива редакции
Напомним, что в настоящее время, как сообщал сайт «Свидетель», прокуратура Бердска проверяет правомочность взимания платы за въезд в парк отдыха «Чайка». Сотрудники прокуратуры затребовали правоустанавливающие документы и кассовую документацию, чтобы проверить расходование средств.
Как считает автор соответствующего поста в группе АвтоБердск ВКонтакте известный джиппер Дмитрий Нечитайло, шлагбаум на въезде в парковую зону установлен вопреки части первой 27-й статьи Конституции Российской Федерации и подлежит сносу.
Бердчанин обращается ко всем, кому не безразлична судьба побережья на «Чайке», и просит прибыть их к 11 часам в субботу 20-го июля к шлагбауму. Как сказано в обращении общественника: «для установления его законности».
На вопрос сайта «Свидетель»: согласована ли акция в соответствии с законодательством с властями города? — Дмитрий Нечитайло ответил, что планируемый выезд в лес отнюдь не является митингом, а потому ни в каких согласованиях не нуждается.
— Городские СМИ и правоохранительные органы я предупредил, — сообщил Дмитрий в беседе с корреспондентом «Свидетеля».
Фото из архива редакции