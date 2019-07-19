Пьяным водителям в случае ДТП грозит до 15 лет лишения свободы
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Пьяным водителям в случае ДТП грозит до 15 лет лишения свободы

12:00:567/19/2019
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С 28 июня этого года законодатели ужесточили наказание пьяным водителям, совершившим ДТП с пострадавшими.

Санкции за это преступление предусмотрены статьёй 264 Уголовного кодекса РФ: нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершённое в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.  В городском суде мне пояснили, что теперь в случае причинения тяжкого вреда здоровью человеку (часть 2 статьи 264 УК РФ) водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Ранее максимальное наказание исчерпывалась четырьмя годами неволи. В случае смерти пострадавшего (часть 4 статьи 264 УК РФ) — от пяти до двенадцати лет (ранее санкции предполагали от двух до семи лет). В случае смерти двух и более потерпевших (часть 6 статьи 264 УК РФ) — от восьми до пятнадцати лет (ранее — от четырех до девяти лет).

Не сказать, чтобы очень часто, но в нашем городе происходили ДТП, когда по вине пьяного водителя серьёзно страдали люди. Одно из таких уголовных дел Бердский суд рассмотрел в сентябре 2017 года. На скамье подсудимых находился Алексей Бахарев. Августовской ночью 2016 года он пьяным сел за руль мотоцикла «СПОРТ 150».

При этом мужчина не имел водительских прав, а его железный конь — регистрационного номера. Алексей мчался на байке со скоростью 120 км в час, при этом вёз пассажира. На перекрёстке улиц Горького и Островского мотоциклист не уступил дорогу водителю «ВАЗ-21065» и буквально въехал в «шестёрку».

От столкновения пострадал пассажир мотоцикла: он получил многочисленные переломы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Суд признал Алексея Бахарева виновным по части 2 статьи 264 УК РФ и приговорил его к одному году 10 месяцев условно. Теперь пьяному лихачу грозило бы от трёх лет реального лишения свободы.

Гораздо чаще в Бердске судят по статье 264.1. УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. В нынешнем году в суд поступило 27 дел по этой статье. Последним вступил в законную силу приговор в отношении Руслана Дреева.

В 2017 году его лишили водительских прав за пьяную езду. Однако вечером 5 января этого года Дреев, будучи нетрезвым, вновь сел за руль своего «Лексуса РХ ЗЗО», припаркованного в СНТ «Марьин Лог. Примерно через два часа водитель въехал в забор одной из дач ТСН «Мечта». Там его прогулка и завершилась.

Сотрудники ГИБДД отстранили пьяного гонщика от управления внедорожником, который был отправлен на штрафстоянку. В суде Руслан Дреев не стал отпираться и во всём признался, попросив рассмотреть дело в особом порядке. В этом случае срок наказания уменьшается на треть. В итоге водителя приговорили к 200 часам обязательных работ. Эта история может вызвать улыбку. Но, к сожалению, пьяные водители нередко становятся виновниками настоящих трагедий.

Многие горожане до сих пор помнят аварию, произошедшую в Бердске в семь часов утра 30 мая 2009 года. Тогда белая «Тойота Креста» мчалась по центральной улице города и неожиданно вывернула в сторону припаркованной около остановки «ГДК» маршрутки. Лихач буквально протаранил «Газель» и заходивших в салон пассажиров. Маршрутку отбросило в столб, а иномарка перевернулась и улетела в противоположную сторону.

В аварии погибли три человека, находившихся в иномарке: две молодые пассажирки, 23-х и 24-х лет, и 27-летний водитель «Тойоты». Ещё один пассажир гонщика попал в реанимацию. Пятый пассажир отделался царапинами.

В маршрутке также не обошлось без жертв: шестилетняя девочка, которая во время ДТП сидела на коленях у своей бабушки, сильно ударилась головой, её увезли в больницу.

Виновником аварии признали водителя иномарки. Как оказалось, у него не было прав на вождение машины: год назад его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Был он пьян и на этот раз.

Оказалось, что всю ночь перед трагедией пассажиры и водитель иномарки праздновали открытие кафе, владелицей которого являлась мама одной из погибших девушек. Виновник трагедии наказал себя сам. Страшнее такого наказания не придумать. Но за что понесли кару его друзья?!

… Возможно, нынешние изменения в УК РФ, касающиеся пьяного вождения, заставят хоть кого-нибудь из водителей не хвататься за руль после выпитого алкоголя.

Фото из архива редакции.

Источник: svidetel24.info

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