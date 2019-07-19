Слили бензин и украли магнитолу из автомобиля жителя Бердска

После этого молодая пара скрылась с места преступления. Кража из автомобиля произошла сегодня, в четыре часа утра, во дворе девятиэтажного дома на улице Горького. К одному из автомобилей, припаркованных на ночь, подъехала светлая иномарка, из которой вышел молодой человек и стал копошиться в машине. В этот момент в машине его ждала «боевая» подруга, которая поторапливала молодого человека. В какой-то момент парочка начала ругаться, чем разбудили некоторых жильцов многоэтажки. Молодая женщина требовала быстрее закончить и увезти её. В семь утра на месте уже работала следственно-оперативная группа бердской полиции: владелец ВАЗа пришёл к своему авто и обнаружил следы присутствия посторонних и вызвал правоохранительные органы. Пока на место не прибыли сотрудники полиции, по словам очевидца, было непонятно, что возле чужой машины побывали воры: молодая пара не вызывала подозрений и особо не скрывалась. Как оказалось, из ВАЗа был слит бензин и украдена автомагнитола. По предположению очевидца, новоявленные «бони и клайд» были не местными жителями. Фото очевидца.
После этого молодая пара скрылась с места преступления.
Кража из автомобиля произошла сегодня, в четыре часа утра, во дворе девятиэтажного дома на улице Горького. К одному из автомобилей, припаркованных на ночь, подъехала светлая иномарка, из которой вышел молодой человек и стал копошиться в машине. В этот момент в машине его ждала «боевая» подруга, которая поторапливала молодого человека. В какой-то момент парочка начала ругаться, чем разбудили некоторых жильцов многоэтажки. Молодая женщина требовала быстрее закончить и увезти её.
В семь утра на месте уже работала следственно-оперативная группа бердской полиции: владелец ВАЗа пришёл к своему авто и обнаружил следы присутствия посторонних и вызвал правоохранительные органы.
Пока на место не прибыли сотрудники полиции, по словам очевидца, было непонятно, что возле чужой машины побывали воры: молодая пара не вызывала подозрений и особо не скрывалась. Как оказалось, из ВАЗа был слит бензин и украдена автомагнитола. По предположению очевидца, новоявленные «бони и клайд» были не местными жителями.
Фото очевидца.