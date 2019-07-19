Слили бензин и украли магнитолу из автомобиля жителя Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online for FreeУзнать большеyandex.comСкрыть объявлениеКвартиры на берегу моря в МахмутларУзнать большеyektahomes.ruПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеРаботать в партнерском маркетингеУзнать большеznay-delay.ru18+Скрыть объявлениеДома на Кипре в рассрочку на 5 летУзнать большеnorth-kipr.topПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Слили бензин и украли магнитолу из автомобиля жителя Бердска

1:19:047/19/2019
0

<div></div>

После этого молодая пара скрылась с места преступления.

Кража из автомобиля произошла сегодня, в четыре часа утра, во дворе девятиэтажного дома на улице Горького. К одному из автомобилей, припаркованных на ночь, подъехала светлая иномарка, из которой вышел молодой человек и стал копошиться в машине. В этот момент в машине его ждала «боевая» подруга, которая поторапливала молодого человека. В какой-то момент парочка начала ругаться, чем разбудили некоторых жильцов многоэтажки. Молодая женщина требовала быстрее закончить и увезти её.

В семь утра на месте уже работала следственно-оперативная группа бердской полиции: владелец ВАЗа пришёл к своему авто и обнаружил следы присутствия посторонних и вызвал правоохранительные органы.

Пока на место не прибыли сотрудники полиции, по словам очевидца, было непонятно, что возле чужой машины побывали воры: молодая пара не вызывала подозрений и особо не скрывалась. Как оказалось, из ВАЗа был слит бензин и украдена автомагнитола. По предположению очевидца, новоявленные «бони и клайд» были не местными жителями.

Фото очевидца.

Источник: svidetel24.info

falsePlay for Free OnlinePlay for Free OnlinePlay Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!ArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesБольше на yandex.comЯндекс.Директ18+;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    1:45:01 4/13/2021
    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов
    1:40:54 4/13/2021
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов
    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    1:12:24 4/13/2021
    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    БердскКаким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    1:07:11 4/13/2021
    Каким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    БердскКак себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    1:04:40 4/13/2021
    Как себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    БердскТуалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    12:53:08 4/13/2021
    Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео