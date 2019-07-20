Новосибирские врачи поставили &#171;британку&#187; на протезы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новосибирские врачи поставили &#171;британку&#187; на протезы

9:00:057/20/2019
0

<div></div>

Дымка уже научилась самостоятельно ходить и нашла себе друга по несчастью. Совсем скоро она отправится домой, в Новокузнецк.

«Комсомольская правда» сообщает: эта кошечка — типичный представитель британской породы. У нее красивый серый окрас и своенравный характер. Подпускает к себе не всех, но если в настроении — может и в нос лизнуть. От породистых кошек ее отличают только лапки — они у нее из металла, да уши обморожены

СПАС СЛУЧАЙ
Дымка жила в Новокузнецке. Наверное, у нее был любимый хозяин, теплая лежанка и миска с вкусным молоком. Что случилось, сейчас не узнаешь, но животное зимой оказалось на улице. Сибирские морозы кусали животное за уши, хвост и лапки. Кошку нашла на дороге женщина, схватила в охапку и побежала со всех ног в ветклинику. Врачи предложили только один выход — ампутация.

— Ушек практически нет, вместо лап у Дымки остались культи. Хвост пришлось тоже купировать в новокузнецкой лечебнице. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти кошечке жизнь, — рассказал врач клиники «Бэст» Сергей Горшков.
Все попытки Дымки встать были безуспешны. Кошка могла только мяукать и отползать в туалет. Чтобы дать ей шанс ходить самостоятельно, врачами Новокузнецка было принято решение отправить Дымку в Новосибирск.

НОВЫЕ НОЖКИ
Врачи готовились к операции полгода. С помощью специальных программ моделировали Дымке будущие протезы, подбирали нужный размер и материал.

— Операцию кошечка перенесла хорошо. Никаких осложнений не было. Сейчас ее ранки заживают, и скоро Дымка привыкнет к своим новым «лапкам», — говорит Сергей.
Период адаптации займет около месяца. Первые шаги Дымки были неустойчивые. Она, как человек на костылях, пошатываясь, боясь, что зацепится и упадет, делала робкие, маленькие движения в новую жизнь.

— Дымка прекрасно адаптировалась к протезам. Уже сейчас научилась закапывать-прибираться в туалете, чесаться за ушком. Если ее разозлить, то этой же «лапкой» и ударить может,- смеется Сергей.

Дымка не смогла бы справиться с бедой без своего друга Рыжика, с которым познакомилась в клинике. Этот большой кот — ее друг по несчастью. Рыжика привезли из Томска тоже с обмороженными конечностями. «Британка» при знакомстве сразу показала свой характер — зашипела, а кот по-джентельменскирешил уступить даме свой дом и начал делиться с ней кормом.

По рассказам Сергея, Дымка периодически задирает рыжего друга, но тот не реагирует. Пофыркают друг на друга и успокоятся.
Совсем скоро Дымка отправится домой, в Новокузнецк. Там ее ждут счастливая жизнь и любящие руки хозяйки — той самой женщины, что в мороз спасла бедняжку.

Фото www.nsk.kp.ru

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    1:45:01 4/13/2021
    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов
    1:40:54 4/13/2021
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов
    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    1:12:24 4/13/2021
    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    БердскКаким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    1:07:11 4/13/2021
    Каким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    БердскКак себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    1:04:40 4/13/2021
    Как себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    БердскТуалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    12:53:08 4/13/2021
    Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео