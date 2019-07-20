Совещание «на крыше» дома провёл глава Бердска
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Совещание «на крыше» дома провёл глава Бердска

9:36:397/20/2019
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Квартиры дома на улице Островского, кровлю которого ремонтирует новосибирская фирма «ГГС-Термо», затопило во время очередных ливней. 

Каждый летний ливень основательно топит квартиры последнего этажа дома № 57 улицы Островского . Всё началось с капитального ремонта кровли, который проводит новосибирская фирма «ГГС-Термо», выигравшая тендер Фонда модернизации УЖКХ Новосибирской области. Полностью демонтировав кровлю дома, подрядчик даже не подумал о том, что на время дождей чердачные помещения и квартиры остались без крыши «над головой».

Напуганные жители, квартиры которых основательно подтопило ливнями, обращаются во все инстанции, но ничего поделать не могут: возместить ущерб или хотя бы решить проблему, желающих нет. Управляющая компания актирует все случаи подтопления и пытается достучаться до «ГГС-Термо». Подрядчик работ разводит руками. Сегодня на площадке побывал глава Бердска Евгений Шестернин и твёрдо пообещал взять ситуацию под свой личный контроль. А кровля так и остаётся открытой до следующих ливней. К слову, они не за горами.

Фото и видео предоставлено жителями

Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 20 июля 2019 5:09:00
    Мэр и подрядчик не виноваты, виноват Дождь!)))
    Напуганные жители, не беспокойтесь - глава Бердска Евгений Шестернин твёрдо пообещал взять ситуацию под свой личный контроль: Гневно пригрозил нависшим над Бердском тучам и поставил свечку в церкви.)))
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