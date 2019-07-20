Дали жару пожарные на центральной площади Бердска
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Дали жару пожарные на центральной площади Бердска

2:53:417/20/2019
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27 команд Новосибирской области приняли участие в соревнованиях по пожарному и спасательному многоборью.

На улице жара и парит. Невзирая на пекло, пожарные в экипировке весом в 25 килограммов под подбадривающие возгласы болельщиков выполняют сложнейшие упражнения.

Каждому из их нужно 10 раз поднять две тяжеленные гири, произвести развертывание рабочей линии, 10 раз выполнить приседание со штангой, 20 метров перекантовать КАМАЗовскую покрышку, столько же метров протащить её на себе. Затем при помощи кувалды на пять метров передвинуть еще одну покрышку, а в завершении протянуть 2-тонный автомобиль за буксировочный трос на расстояние 50 метров.

— Задача, безусловно, не из легких, — говорит Павел Винаков, руководитель пресс-службы МЧС России по Новосибирской области. – В этом году мы уже проводили подобные соревнования в других городах области, на которых некоторые участники, не справившись с заданием, сходили с дистанции. В Бердске все ребята держатся молодцом, они показывают очень хорошие результаты.

В числе лидеров и пожарно-спасательная часть № 32 города Бердска!

— К соревнованиям мы готовились два месяца, — сказал в интервью «Свидетелю» Руслан Эскерханов. — Упражнения, которые сегодня выполняем на площади Горького, максимально приближены к условиям нашего труда. Довольно часто приходится вытаскивать из горящего гаража автомобили, выносить из огня пострадавших, а если человек без сознания он становится в разы тяжелее. Словом, сегодня мы продемонстрировали бердчанам и гостям нашего города то, что периодически приходится выполнять пожарным во время работы.
В соревнованиях приняли участие 80 действующих пожарных спасателей области. По предварительным данным лучшее время на соревнованиях показал бердчанин Александр Остапчук. В ближайшее время на сайте «Свидетеля» мы озвучим имена победителей.

Фото и видео автора.

Источник: svidetel24.info

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