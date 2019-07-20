Дачный дом сгорел ещё до прибытия пожарных. Пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщила, что вызов на пульт пожарных из СНТ «Морозовское» Искитимского района поступил 19 июля в 23.26. На момент прибытия первого пожарного подразделения дачный дом горел по всей площади. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, повреждён автомобиль. Пожар ликвидировали 20 июля в 1:50. Спасти владельца дачи не удалось. В 2017 году спортшкола «Бердск» под руководством Валерия Блинова заняла первое место в рейтинге спортшкол области. Выражаем соболезнования родным и близким. Фото http://www.berdskadm.ru.
Дачный дом сгорел ещё до прибытия пожарных.
Пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщила, что вызов на пульт пожарных из СНТ «Морозовское» Искитимского района поступил 19 июля в 23.26. На момент прибытия первого пожарного подразделения дачный дом горел по всей площади. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, повреждён автомобиль. Пожар ликвидировали 20 июля в 1:50. Спасти владельца дачи не удалось.
В 2017 году спортшкола «Бердск» под руководством Валерия Блинова заняла первое место в рейтинге спортшкол области.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Фото http://www.berdskadm.ru.