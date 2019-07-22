Провал у «Орбиты» в Бердске: конец близок

Директор КБУ обозначил дату начала аварийных работ на канализационном коллекторе в районе ТЦ «Орбита». — К устранению дефекта на канализации у «Орбиты» подрядчик приступит в среду, 24 июля, — сказал сайту «Свидетель» сегодня, 22 июля, директор «Комбината бытовых услуг» Владимир Воспачук. О сроках окончания ликвидации последствий коммунальной аварии, парализовавшей транспортное движение из микрорайона Космический на улицу Лунная и «достающей» зловонием местных жителей Владимир Викторович сказать затруднился, добавив единственно, что обнаруженный дефект на трубопроводе залегает на глубине восьми метров. В настоящее время на месте происшествия работает насос, перекачивающий фекальные стоки из одного канализационного колодца в другой. Работа его не прекращается ни днём, ни ночью, что вызывает дополнительные неудобства жителям окружающих домов. Фото автора
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Директор КБУ обозначил дату начала аварийных работ на канализационном коллекторе в районе ТЦ «Орбита».
— К устранению дефекта на канализации у «Орбиты» подрядчик приступит в среду, 24 июля, — сказал сайту «Свидетель» сегодня, 22 июля, директор «Комбината бытовых услуг» Владимир Воспачук.
О сроках окончания ликвидации последствий коммунальной аварии, парализовавшей транспортное движение из микрорайона Космический на улицу Лунная и «достающей» зловонием местных жителей Владимир Викторович сказать затруднился, добавив единственно, что обнаруженный дефект на трубопроводе залегает на глубине восьми метров.
В настоящее время на месте происшествия работает насос, перекачивающий фекальные стоки из одного канализационного колодца в другой. Работа его не прекращается ни днём, ни ночью, что вызывает дополнительные неудобства жителям окружающих домов.
Фото автора