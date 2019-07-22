Некому убрать возле мусорного контейнера в Бердске

Бердчане делятся результатами мусорной реформы. Владимир Фефелов прокомментировал фото: «Красотища. Мусор вывезли. А это то , что осталось. Убрать не кому. Дворник который убирает возле дома, тоже возмущён, так как это раньше была её работа и за это ей доплачивали. А теперь отдали кому то… и результат». Контейнер находится около дома № 24 в Микрорайоне. Фото автора.
Бердчане делятся результатами мусорной реформы.
Владимир Фефелов прокомментировал фото: «Красотища. Мусор вывезли. А это то , что осталось. Убрать не кому. Дворник который убирает возле дома, тоже возмущён, так как это раньше была её работа и за это ей доплачивали. А теперь отдали кому то… и результат».
Контейнер находится около дома № 24 в Микрорайоне.
Фото автора.