Предложил выдавать резиновые сапоги пассажирам после ливня глава Бердска

Градоначальник акцентировал внимание на состоянии дорог и остановок общественного транспорта в городе, которые размывает после ливней. После обильных ливней, которые поливают наш город в этом летнем сезоне, подмывает не только дороги, но и остановочные платформы: образовавшиеся лужи не дают пассажирам шанса дождаться на них своего автобуса. На этой проблеме заострил своё внимание сегодня на еженедельной планёрке в администрации мэр Евгений Шестернин. Не проходят бесследно ливни и для бердских автодорог, на которых после обильных осадков, появляются трещины, образуются ямы и вылетает щебень. Как отметил замначальника УЖКХ Бердска Владимир Захаров, в городе насчитывается порядка 27 таких мест, большая часть из которых имеется на дороге к лагерю «Юбилейный» и на маршруте к «Зелёному острову». Кроме этого, по словам руководителя отдела транспортного обслуживания Надежды Нятиной, в городе пять остановочных платформ, которые основательно подтапливает после дождя. Градоначальник распорядился немедленно устранить проблему, во избежание «провести совещание прямо на остановках». В ближайшие дни, как отметил Захаров, ямы на дорогах устранят, а воду с остановочных платформ отведут с помощью канав. Александра Бурковская, фото из архива редакции.
Градоначальник акцентировал внимание на состоянии дорог и остановок общественного транспорта в городе, которые размывает после ливней.
После обильных ливней, которые поливают наш город в этом летнем сезоне, подмывает не только дороги, но и остановочные платформы: образовавшиеся лужи не дают пассажирам шанса дождаться на них своего автобуса.
На этой проблеме заострил своё внимание сегодня на еженедельной планёрке в администрации мэр Евгений Шестернин. Не проходят бесследно ливни и для бердских автодорог, на которых после обильных осадков, появляются трещины, образуются ямы и вылетает щебень.
Как отметил замначальника УЖКХ Бердска Владимир Захаров, в городе насчитывается порядка 27 таких мест, большая часть из которых имеется на дороге к лагерю «Юбилейный» и на маршруте к «Зелёному острову». Кроме этого, по словам руководителя отдела транспортного обслуживания Надежды Нятиной, в городе пять остановочных платформ, которые основательно подтапливает после дождя. Градоначальник распорядился немедленно устранить проблему, во избежание «провести совещание прямо на остановках». В ближайшие дни, как отметил Захаров, ямы на дорогах устранят, а воду с остановочных платформ отведут с помощью канав.
Александра Бурковская, фото из архива редакции.