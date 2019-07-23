Спасатели Бердска: внезапно ушёл ко дну озера молодой мужчина

Бердские водолазы подняли тело утонувшего на следующий день. Трагический случай произошёл 20 июля на территории Каинской заимки (Советский район). На глазах у своих товарищей утонул молодой мужчина, который купался в озере Серебряное. — Трое мужчин купались в озере, один из них доплыл почти до середины водоёма и внезапно ушёл под воду, — рассказал начальник поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. – Всё произошло очень быстро и внезапно, товарищи в этот момент видели, как он плывёт, но не успели отреагировать. Тело утонувшего мужчины, по словам Николая Егоровича, водолазы искали около полутора часов. Более точное место поисков подсказал один из товарищей погибшего. Фото автора
Бердские водолазы подняли тело утонувшего на следующий день.
Трагический случай произошёл 20 июля на территории Каинской заимки (Советский район). На глазах у своих товарищей утонул молодой мужчина, который купался в озере Серебряное.
— Трое мужчин купались в озере, один из них доплыл почти до середины водоёма и внезапно ушёл под воду, — рассказал начальник поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. – Всё произошло очень быстро и внезапно, товарищи в этот момент видели, как он плывёт, но не успели отреагировать.
Тело утонувшего мужчины, по словам Николая Егоровича, водолазы искали около полутора часов. Более точное место поисков подсказал один из товарищей погибшего.
Фото автора