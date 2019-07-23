Он отрабатывал на нём удары руками и ногами. В итоге злоумышленник повредил зеркало и регистрационный номер. Вступило в законную силу решение суда, вынесенное мировым судьёй Денису Осинцеву в июне. О подсудимом известно, что он работает слесарем-ремонтником, имеет средне-специальное образование, не женат и ранее не судим. Денис совершил преступление 23 февраля в 23 часа. К этому времени мужчина изрядно накачал себя алкоголем, и его потянуло на «подвиги». Около многоквартирного дома на улице Боровой он увидел припаркованный автомобиль, который ему чем-то не понравился. В приговоре указано, что «подсудимый действовал осознанно и умышленно». Не жалея себя, человек бил руками и ногами по кузову машины и по правому наружному зеркалу. В результате «напавший» на авто повредил зеркало, государственный регистрационный знак. В общей сложности убытки владельца машины составил 13 тысяч рублей. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ: умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако ещё до начала процесса в мировом суде Осинцев полностью рассчитался с потерпевшим. На заседании владелец автомобиля сам ходатайствовал прекратить уголовное дело в отношении обидчика своего авто. Об этом попросил и защитник. Государственный обвинитель также не высказался против. Фото https://mhealth.ru.
По закону человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности. Однако для этого нужно помириться с потерпевшим и загладить причиненный ему вред. Преступление Осинцева относится к разряду деяний небольшой тяжести. В итоге мировой суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.
Он отрабатывал на нём удары руками и ногами. В итоге злоумышленник повредил зеркало и регистрационный номер.
Вступило в законную силу решение суда, вынесенное мировым судьёй Денису Осинцеву в июне. О подсудимом известно, что он работает слесарем-ремонтником, имеет средне-специальное образование, не женат и ранее не судим.
Денис совершил преступление 23 февраля в 23 часа. К этому времени мужчина изрядно накачал себя алкоголем, и его потянуло на «подвиги». Около многоквартирного дома на улице Боровой он увидел припаркованный автомобиль, который ему чем-то не понравился. В приговоре указано, что «подсудимый действовал осознанно и умышленно». Не жалея себя, человек бил руками и ногами по кузову машины и по правому наружному зеркалу.
В результате «напавший» на авто повредил зеркало, государственный регистрационный знак. В общей сложности убытки владельца машины составил 13 тысяч рублей. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ: умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.
По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако ещё до начала процесса в мировом суде Осинцев полностью рассчитался с потерпевшим. На заседании владелец автомобиля сам ходатайствовал прекратить уголовное дело в отношении обидчика своего авто. Об этом попросил и защитник. Государственный обвинитель также не высказался против.
Фото https://mhealth.ru.